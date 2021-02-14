2.1 milyar TL'ik Erdemli–Silifke–Taşucu Yolu ihalesi, Cengiz'in ortağı Özaltın İnşaat'a verildi
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son zamanların en büyük ihalelerinden biri olan 2,1 milyar TL’lik Erdemli–Silifke–Taşucu Yolu ihalesi, Hayrettin Özaltın’ın sahibi olduğu şirketin de içinde yer aldığı ortaklığa verildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Erdemli–Silifke–Taşucu Yolu ihalesi milyarca liraya, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isme verildi.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Ocak’ta “Erdemli-Silifke-Taşucu Yolunun Melleç-Kaledran Arası Kesiminin Yapımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin 2 milyar 135 milyon TL bedelle Özaltın İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı’na verildiği ve 2 Şubat tarihinde de sözleşme imzalandığı açıklandı.
PAZARLIK USULÜ
Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.
Özaltın İnşaat’ın başlıca projeleri yol ve baraj inşaatlarından oluşuyor. Bingöl'de Kiğı Yedisu barajı ve HES projesinin yanı sıra Cengiz İnşaat ortaklığıyla Kalehan Enerji adı altında ikinci inşaat şirketi bulunuyor. Kalehan Enerji’nin Bingöl ve Elazığ’da HES projeleri var. Bunlar Beyhan 1, Beyhan 2, Aşağı Kaleköy ve Yukarı Kaleköy Barajı ve HES projesi.
17-25 LİSTESİNDE
Öte yandan, Özaltın İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaltın’ın ismi 17-25 Aralık operasyonunda da geçiyor. Özaltın, 25 Aralık operasyonunda hazırlanan 41 kişilik gözaltı listesinde yer alıyordu.
Milyarca liralık ihalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan Yapı ve Yapı İnşaat ise 2019 yılında “Ankara Atatürk Kültür Merkezi” ihalesini almıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği millet bahçesi ihalesinin tam 398 milyon 500 bin TL’ye Yapı ve Yapı İnşaat’a verilmesi dikkat çekmişti.
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