22 milyona aldılar UEFA kadrosuna yazmayı unuttular!

03 Şubat 2021 Çarşamba, 23:57

Hollanda ekiplerinden Ajax, Sebastien Haller konusunda şok yaşıyor.

Amsterdam ekibi, 26 yaşındaki Fransız golcüyü ara transfer döneminde West Ham United'dan renklerine bağlamıştı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax, 22.5 milyon euro bonservis ödediği Haller'i kazara UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almadı. Ajax basın sözcüsü Miel Brinkhuis yaptığı açıklamada, ''Evet, gerçekten kadroda yok. Neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışıyoruz'' dedi.

Geçmişte PSV Eindhoven da aynı problemi yaşamıştı. 2001'de Ruud van Nistelrooy ile Eric Addo sakatlığın ardından kadroya dönmüş ancak UEFA listesinde olmadıkları ortaya çıkmıştı.