22 Ocak Pazartesi İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında EYÜPSULTAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk // EYÜPSULTAN ilce -PİRİNÇÇİ mah sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.