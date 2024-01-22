22 Ocak Pazartesi KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:26

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:26

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde ARSLANKAYA SK., HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 4. CD., KOCAER SK., KUMLUK SK., KUMRU SK., KUMSAL SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DENİZ, SIRINTEPE, ŞİRİNTEPE mahallelerinde ADAK SK., AHUDUDU SK., ATABEY SK., BERAT SK., CANSUN SK., CENGİZ SK., ÇAĞRI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇALI SK., ÇARDAK SK., DOGANÇAY, DOĞANÇAY SK., ENDER SK., GÜLSEREN SK., GÜNAYDIN SK., ILKE, ILKE SK., İLKE SK., KARABULUT SK., KARAYOLU SK., KEREM CAN, KEREM CAN SK., KOCATEPE SK., MİNİ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILAY, NİLAY SK., OKAY SK., PAPATYA, PETROL OFİSİ CD., PLAJ YOLU SK., PORTAKAL ÇİÇEĞİ SK., REZZAN SK., SIRIN, ŞEBNEM SK., ŞİRİNTEPE SK., TURUNÇ SK., YAHYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUŞLU, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇAKMAKLAR, ŞEREFSUNGUR, TAHTALI, TATARAHMET mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.