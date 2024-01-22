22 Ocak Pazartesi MANİSA YUNUSEMRE elektrik kesintisi: YUNUSEMRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YUNUSEMRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YUNUSEMRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , 4843, 5025, 5044, 75. YIL BLV., İSİMSİZ15, TARIK ALMIŞ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 5000. SK., 5001. SK., 5003. SK., 5004. SK., 5005. SK., 5006. SK., 5007. SK., 5008, 5010. SK., 5011. SK., 5012. SK., 5013. SK., 5014. SK., 5015. SK., 5017, 5019. SK., 5020. SK., 5021. SK., 5022. SK., 5023. SK., 5024. SK., 5040 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında FATİH; 4837 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; 4858. SK., 4860. SK., 4862. SK., 4901. SK., 4903. SK., 4905. SK., 4907. SK., 4917. SK., 4919. SK., 4921. SK., 4923. SK., 4924. SK., 4925. SK., 4926. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında HAFSA SULTAN; , 4807, 4819. SK., 4821. SK., 4823. SK., 4825. SK., 4827. SK., 4831. SK., 4832, 4833. SK., 4834. SK., 4835. SK., 4837, 4840. SK., 4842. SK., 4843, 4844. SK., 4846. SK., 4852. SK., 4854. SK., 4856. SK., 4858. SK., 4860. SK., 4862. SK., 4864, ÖZSARUHAN BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında MESİR; , 5102. SK., 5105. SK., 5109. SK., 5114. SK., 5119. SK., 5121. SK., 5124. SK., 5129. SK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ26, İSİMSİZ34, İSİMSİZ5, TARIK ALMIŞ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 13:00:00.000 saatleri arasında MESİR MH.; 5100. SK., 5101. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5117. SK., 5118. SK., 5120. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5127. SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., ÖZSARUHAN BLV., YEŞİLÇAM CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, irlik, İSİMSİZ18, İSİMSİZ32, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ55, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, mezarlık, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., 3. ARALIK SK., 4. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., OKUL SK., PINAR, POYRAZ SK., SIRMALI SK., SÜMBÜL SK., ŞENGÖR SK., TABANCA SK., TUNÇ SK., ÜÇPINAR YOLU, YAĞMUR SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ; , 302, ARAZİ, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ211, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, Karaali, KARAALİ MURADİYE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında KARAALİ MH.; KARAALİ, KARAALİ KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE; , 400. SK., 403, 410, 95, ATA, BARIŞ, ÇAVUŞ, DURMUŞ ÇIKMAZI, DURMUŞ Çk., EGİTMEN, FABRİKA, İSİMSİZ150, İSTASYON ÇIKMAZI, TARLA, VATAN, zümrüt, , 200, 201. SK., 4. SK., 402, 406, 407, 408, 409, 79. SK., 88, 89, 91, ATA, BAHAR, cami, ÇAVUŞ, ÇELTİK, ÇİÇEK, çiçek sk, ÇULLU, Dede, DEMİRYOLU, EVRANOS, f.çakmak cad, GENÇLİK, IŞIKLAR, İSİMSİZ38, İSİMSİZ9, KARANFİL, KAZIM KARABEKİR, kazımkarabekir, KÜÇÜKÇAYİÇİ, MANİSA CD., MANOLYA, MENEMEN CD., MOLLA, MUHASEBE, muhasebe sk, ÖZDEMİR, ÖZTÜRK, SEVİNÇLİ, ULU, VATAN, YAĞMUR, YEŞİL, zümrüt elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE MH.; 21. SK., 403, 404, 405. SK., 83, 85, 87, BAHÇE, BARIŞ SK., BÜLBÜL SK., ÇAVUŞ SK., DEFNE SK., DURMU ÇK., FABRİKA SK., FAZLIBEY, FIRIN, HÜSEYİNBEY SK., İSTASYON, İZCİ, KARATAŞ SK., KÜÇÜK ÇAYİÇİ, MERCAN, MERİÇ SK., OKUL, ÖDEMİŞ SK., POSTA SK., REVİR ÇK., ŞAHANE SK., TARLA, TÜMEN, UMUT, YAĞHANE, YORĞANCI SK., ZÜBEYDE HANIM, 2. SK., 202. SK., 203, 204, 205, 208, 21. SK., 23. SK., 31. SK., 34. SK., 38, 40. SK., 401, 407. SK., 41. SK., 411, 413, 42, 47, 55. SK., 6, 60. SK., 61. SK., 62. SK., 67. SK., 71. SK., 73. SK., 88 SK., 89 SK., 90, 93, AKASYA, AKGÜN, AKIN SK., AKYÜZ, ATA SK., AVCI SK., AYVALI, BAHAR SK., BAHÇE, BAYINDIR, BİLGE SK., CAMBAZ SK., CAMCI, CUMHURİYET, ÇALIŞKAN, ÇETİN, ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., ÇULLU, ÇULLU CD., DEDE, DEDE ÇK., DİLA HANIM, DÜZYOL, ERBİL, EVRENOS, GEDİZ, GENÇ, GÖKSU, GÖNÜL, GÜL SK., GÜLER, GÜMÜŞ, HALİL EFE SK., HOCA SK., HÜRRİYET, IŞIKLAR, IŞIKLAR SK., İSTASYON, İŞLEK, KAHRAMAN SK., KARADAĞ, KARATAŞ SK., KASRANFİL, KAYIKCI ÇK., KAZIM KARABEKİR, KIVRAK SK., KURMAY, KÜÇÜK ÇAYİÇİ, LALE SK., LEYLAK, MENEKŞE SK., MESİR, MUHASEBE, NABİ, NAFİBEY, NERGİS, ÖDEMİŞ SK., PEHLİVAN, POLATKAN, SAĞLIK, SAĞLIK SK., SAYGIN SK., SELANİK, SIHHIYE, SİTE İÇİ YOLU, spil sokak, ŞAHANE SK., ŞİRİN, TOPBAŞ, TOPCU SK., TURAN., UMUT, UTKU SK., UYUMAZ, ÜRGEN, YAĞHANE, YAĞHANE ÇK., YAKAR SK., YAVER SK., YERCAN, YEŞİL, YORĞANCI SK., ZORLU, ZÜBEYDE HANIM, ZÜMRÜT elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında EVRENOS; , ARAZİ, EVRANOS, evrenos, evrenos sk, evrenos_1, evrenos1, f.çakmak cad, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ8, MANİSA CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında EVRENOS MH.; EVRONOS SOKAK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK; , HOROZKÖY, İSİMSİZ13, İSİMSİZ26, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, KARACAAHMET, karacaahmet küme evleri, KARACAAHMET KÜMEEVLER, ŞEHİT HASAN KUZU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 09:00:00.000-2024-01-22 15:00:00.000 saatleri arasında MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MH.; EVRONOS SOKAK, MANİSA ÇEVRE YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır