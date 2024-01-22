22 Ocak Pazartesi SAKARYA KAYNARCA elektrik kesintisi: KAYNARCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

SAKARYA KAYNARCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAYNARCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAYNARCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KAYNARCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde ÇAKALLAR SK., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HATİPOĞLU SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., ŞHT.HAMİT YAYLA CD., TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.