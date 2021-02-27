221B Polisiye Festivali devam ediyor
221B Polisiye Festivali devam ediyor. Festival kapsamında dünyadan ve Türkiye’den polisiye edebiyat, sinema ve dizi alanlarının önemli isimleri çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor.
Polisiye kültürü dergisi 221B tarafından düzenlenen Uluslararası 221B Polisiye Festivali, devam ediyor.
Barry Forshaw, Erol Üyepazarcı, Ahmet Ümit, Sevin Okyay, Armağan Tunaboylu, Gülce Başer, Çağatay Yaşmut, Mesut Demirbilek, Ercan Akbay, Leslie S. Klinger, Suat Duman, Prof. Dr. Halis Dokgöz ve Arne Dahl’ın panellerinin gerçekleştiği festival, Türkiye'den ve dünyadan isimlerle pazar akşamına dek devam edecek.
Festivalde bugün "Trapped" dizisinin başrol oyuncusu Ólafur Darri Ólafsson ile ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez gibi isimler ekranda olacak.
Festival, 28 Şubat Pazar günü dünyaca ünlü İspanyol yönetmen Oriol Paulo ile sona erecek.
Oturumlar Mylos Yayın Grubu YouTube profilinden izlenebiliyor.
27 Şubat Programı
14.00 - Polisiyenin Ustası Andrea Camilleri ve Komiser Montalbano serisi: Doç. Dr. Bülent Ayyıldız, Prof. Dr. Nevin Özkan, Çevirmen Semih Topçu
16.00 - Bir Ekonomistin Kaleminden Polisiye, Inferis: Mahfi Eğilmez / Çağla Üren
18.00 - Gerçek ve Kurgu: Türkiye'de Siyasi Polisiye: Timur Soykan / Özlem Özdemir
21.00 - İki Ülke, İki Oyuncu: Sınırlar olmadan Polisiye: Ólafur Darri Ólafsson, Damla Sönmez
28 Şubat Pazar
16.00 - Suçlu Hayal Etmek: Sinemada Suç Kavramı Üzerine: Yeşim Ustaoğlu, Ümit Ünal / Aslı Ildır
17.30 - Ekrandaki Polisiye: Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi: Boran Kuzum, Ercan Mehmet Erdem, Miray Daner / Onur Bayrakçeken
19.15 - Dünyanın En Küçük Dedektifi: Alper Kamu Alper Canıgüz / Onur Bayrakçeken
21.00 - Ters Köşelerin Ustası: Oriol Paulo / Fulya Turhan
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