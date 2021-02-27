27 Şubat 2021 Cumartesi, 00:08

Polisiye kültürü dergisi 221B tarafından düzenlenen Uluslararası 221B Polisiye Festivali, devam ediyor.

Barry Forshaw, Erol Üyepazarcı, Ahmet Ümit, Sevin Okyay, Armağan Tunaboylu, Gülce Başer, Çağatay Yaşmut, Mesut Demirbilek, Ercan Akbay, Leslie S. Klinger, Suat Duman, Prof. Dr. Halis Dokgöz ve Arne Dahl’ın panellerinin gerçekleştiği festival, Türkiye'den ve dünyadan isimlerle pazar akşamına dek devam edecek.

Festivalde bugün "Trapped" dizisinin başrol oyuncusu Ólafur Darri Ólafsson ile ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez gibi isimler ekranda olacak.

Festival, 28 Şubat Pazar günü dünyaca ünlü İspanyol yönetmen Oriol Paulo ile sona erecek.

Oturumlar Mylos Yayın Grubu YouTube profilinden izlenebiliyor.

27 Şubat Programı

14.00 - Polisiyenin Ustası Andrea Camilleri ve Komiser Montalbano serisi: Doç. Dr. Bülent Ayyıldız, Prof. Dr. Nevin Özkan, Çevirmen Semih Topçu

16.00 - Bir Ekonomistin Kaleminden Polisiye, Inferis: Mahfi Eğilmez / Çağla Üren

18.00 - Gerçek ve Kurgu: Türkiye'de Siyasi Polisiye: Timur Soykan / Özlem Özdemir

21.00 - İki Ülke, İki Oyuncu: Sınırlar olmadan Polisiye: Ólafur Darri Ólafsson, Damla Sönmez

28 Şubat Pazar

16.00 - Suçlu Hayal Etmek: Sinemada Suç Kavramı Üzerine: Yeşim Ustaoğlu, Ümit Ünal / Aslı Ildır

17.30 - Ekrandaki Polisiye: Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi: Boran Kuzum, Ercan Mehmet Erdem, Miray Daner / Onur Bayrakçeken

19.15 - Dünyanın En Küçük Dedektifi: Alper Kamu Alper Canıgüz / Onur Bayrakçeken

21.00 - Ters Köşelerin Ustası: Oriol Paulo / Fulya Turhan