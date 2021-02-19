'221B Polisiye Festivali'nin konukları belli oldu

19 Şubat 2021 Cuma, 09:48

"221B Polisiye Festivali"nde Türkiye’den ve dünyadan polisiye edebiyat, sinema ve televizyon alanlarının önemli isimleri bir araya geliyor.

Festivalin konukları arasında "Bron / Broen" ve "Marcella" dizilerinin senaristi Hans Rosenfeldt, "Trapped" dizisinin başrol oyuncusu Ólafur Darri Ólafsson, "Ceset" ve "Görünmeyen Misafir" gibi polisiye filmlerde imzası olan senarist ve yönetmen Oriol Paulo; İsveçli yazar Arne Dahl; polisiye alanında önemli çalışmalarıyla bilinen İngiliz yazar ve gazeteci Barry Forshaw; Sherlock Holmes uzmanı Leslie S. Klinger yer alıyor.

Festivalde ayrıca, Türkiye'nin polisiyesini konuşmak üzere Timur Soykan, Mahfi Eğilmez, Yeşim Ustaoğlu, Ümit Ünal, Miray Daner, Boran Kuzum, Ercan Mehmet Erdem, Damla Sönmez, Ahmet Ümit, Alper Canıgüz, Prof. Dr. Halis Dokgöz, Armağan Tunaboylu, Çağatay Yaşmut, Suat Duman, Mesut Demirbilek, Doç. Dr. Bülent Ayyıldız, Prof. Dr. Nevin Özkan, Ercan Akbay, Gülce Başer, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Ümmü Burhan, Deniz Şaşmaz Oflaz, Şebnem Aksoy, Semih Topçu, Armağan Lale, Çağla Üren ve Aslı Ildır gibi isimler de yer alacak.

"221B Polisiye Festivali"nin programı yakında açıklanacak.