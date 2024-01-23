23 Ocak Salı İZMİR KİRAZ elektrik kesintisi: KİRAZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR KİRAZ ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KİRAZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KİRAZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 17:00:00.000 saatleri arasında UZUNKÖY; , AKALAN, İSİMSİZ114, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ128, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ56, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ91, İSİMSİZ93, UZUNKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 17:00:00.000 saatleri arasında UZUNKÖY MH.; UZUNKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:15:00.000-2024-01-23 17:15:00.000 saatleri arasında PINARBAŞI; , İSİMSİZ105, PINARBAŞI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:15:00.000-2024-01-23 17:15:00.000 saatleri arasında UZUNKÖY; , İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ58, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ98, PINARBAŞI, UZUNKÖY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:30:00.000-2024-01-23 17:30:00.000 saatleri arasında UZUNKÖY; , AKALAN, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ19, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ9, TAŞLITARLA elektrik kesintisi yaşancaktır