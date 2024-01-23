23 Ocak Salı İZMİR URLA elektrik kesintisi: URLA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:34

İZMİR URLA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında URLA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte URLA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ; SARGIN, , MUSTAFA KEMAL PAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; DUMAN SK., SARGIN, ŞİMŞEK SK., SARGIN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK; , ACAR SK., ARMAĞAN, SÜMBÜLLÜ ÇEŞME elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK MH.; 2.ÖZYOKUŞ, EĞRİ SK., ESKİ CAMİİ SK., HAYDAR ÇEŞME SK., TOP SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ MH.; İĞDE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 09:00:00.000-2024-01-23 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; elektrik kesintisi yaşancaktır