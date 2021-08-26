Hindistan'dan bir toplu tecavüz suçu daha! 23 yaşındaki öğrenciye 5 kişi tecavüz etti
Hindistan'da bir üniversite öğrencisinin toplu tecavüze maruz bırakılması ülkede büyük yankı uyandırdı. Hastanede tedavisi devam eden 23 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunan 5 kişi ise polis tarafından aranıyor.
Hindistan'da bir ormanlık alandaki Chamundi tepelerinin yakınında bir üniversite öğrencisi, 5 kişinin toplu tecavüzüne maruz bırakıldı. 23 yaşındaki öğrencinin hastanede tedavi gördüğü bildirilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
SALDIRIYA İLİŞKİN 5 KİŞİ ARANIYOR
BBC'de yer alan habere göre, Karnataka'daki Mysuru kentinde polis, saldırıya ilişkin 5 kişinin arandığını açıkladı. Salı yerel saatle 19.30 sıralarında bildirilen olayda polis, sarhoş oldukları düşünülen saldırganların yerel yönetim enstitüsü öğrencisine cinsel saldırıda bulunmadan önce yanındaki erkek öğrenciye içki şişeleri atarak fiziksel saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
2012'DE GERÇEKLEŞEN OLAYI HATIRLATTI
Olay, Aralık 2012'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de otobüste toplu tecavüze maruz bırakılan birkaç gün sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisinin yaşadıklarını hatırlatıyor. Küresel öfkeye yol açan olay sonrası Hindistan'da cinsel nitelikli suçlarla mücadele için sert yasalar çıkarılmıştı. İdam cezası verilen beş saldırgandan dördü geçen yıl idam edilmiş, beşincisi ise hapishanede ölmüştü.
ARTAN ÖNLEMLERE RAĞMEN CİNSEL SUÇLARDA AZALMA OLMADI
Ülkede artan önlemlere rağmen, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarda azalma olmadı. Hindistan'da polis, 2018'de 33 bin 977 tecavüz vakası kaydetti. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve birçoğunun rapor edilmediği öne sürülüyor.
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