230'dan fazla film eleştirmeni değerlendirdi: 2020'nin en iyi 50 filmi
IndieWire 230'dan fazla film eleştirmenin yorumlarını derleyerek 2020'nin en iyilerini listeledi. "Never Rarely Sometimes Always", "Nomadland" ve "First Cow" 2020'nin en iyi filmleri arasında gösterildi.
Ödül sezonu her yıl New York Film Eleştirmenleri Derneği (NYFCC) ve Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği (LAFCA) gibi eleştirmen gruplarının yılın en iyi filmleri ve performanslarını notlandırmasıyla başlıyor.
Bu sezon da NYFCC En İyi Film unvanını Kelly Reichardt'ın "First Cow" filmine verirken, LAFCA Steve McQueen'in "Small Axe" isimli antoloji projesini bu unvana değer görerek herkesi şaşırttı.
Sinema endüstrisi açısından hayli zorlu bir yıl geçmesine rağmen yıl boyunca epey film kendinden söz ettirmeyi başardı. Independent Türkçe'nin aktardığına göre, IndieWire 230'dan fazla film eleştirmenin yorumlarını derleyerek bu filmler arasından 2020'nin en iyilerini listeledi.
İşte liste:
50. The Painter and the Thief
Yönetmen: Benjamin Ree
Bir ressam ve hırsızın arasında kurulan ilişkiyi konu alan film, sanat galerisinden resimlerinin çalınmasının ardından yaşanan olaylarla birlikte hırsız ve sanatçıyı mahkemede karşı karşıya getiriyor.
49. His House
Yönetmen: Remi Weekes
Film, Güney Sudan'dan savaşın bütün bir hayatı yerle bir etmesinin ardından kaçan mülteci bir çiftin başından geçenlere odaklanıyor. Küçük bir kasabaya yerleşerek kendilerine sil baştan bir hayat kurmaya çalışan çiftin karşılaştığı yeni gerçeklik filmin odağında yer alıyor.
48. Tenet
Yönetmen: Christopher Nolan
2020'nin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Tenet, dünyayı karşı karşıya olduğu tehlikeden kurtarmaya çalışan karakterin, farklı zaman çizgilerinin iç içe geçtiği bir düzlemde karşılaştığı olayları ve mücadelesini konu alıyor.
47. Emma
Yönetmen: Autumn de Wilde
Anna Taylor-Joy'un performansıyla dikkat çeken film, varlıklı, akıllı ve başkalarının aşk hayatına burnunu sokmayı seven Emma Woodhouse'un hikayesini konu alıyor.
46. Let Them All Talk
Yönetmen: Steven Soderbergh
Odakta ünlü yıldız Meryl Streep'in canlandırdığı Alice Hughes karakterinin olduğu film esasen bir yolculuk hikayesi. Ünlü bir yazarın kendisiyle yüzleştiği ve yer yer gerilim dozunun arttığı film, hem Soderbergh hem de Streep'in isimlerinin ağırlığı nedeniyle 2020'nin en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyordu.
45. The Young Ahmed
Yönetmen: Jean-Pierre ve Luc Dardenne
Film, kendisini farklı etkilerin kıskacında bulan genç Ahmed'in öğretmenini öldürmeye karar vermesini ve öldürme hırsını dizginleyip dizginleyememe geriliminin yarattığı olayları konu alıyor.
44. Ma Rainey's Black Bottom
Yönetmen: George C. Wolfe
2020'de hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in hayranlarına onu bir kez daha izleme fırsatı sunan film, “Blues'un Annesi” diye tanınan Ma Rainey'in albüm çıkarma hazırlığıyla birlikte yapımcısıyla ve menajeriyle yaşadığı gerilimi konu alıyor.
43. On the Rocks
Yönetmen: Sofia Coppola
Bill Murray ve Rashida Jones'u bir araya getiren film kendisini aldattığını düşünen eşini, tam bir playboy olan babasıyla takip etmeye başlayarak maceraya atılan genç bir kadının başından geçenleri anlatıyor.
42. Undine
Yönetmen: Christian Petzold
Adını mitolojik bir su perisinden alan Undine'in (Paula Beer) öyküsü, onu başka bir kadın yüzünden terk eden sevgilisini öldürmeye yazgılı biçimde zorlanmasına karşı çıkmasını konu alıyor. Undine'in kendisini kaptırdığı efsaneye göre karakter kendisini aldatan adamı öldürmeli ve onu çağıran sulara geri dönmelidir.
41. She Dies Tomorrow
Yönetmen: Amy Seimetz
Film, ölüm sanrılarının ele geçirdiği Kate Lyn Sheil'i ve bu sanrının yavaş yavaş onun etrafındakileri de ele geçirmesini işliyor.
40. Sorry We Missed You
Yönetmen: Ken Loach
Filmi 2008'de yaşanan ekonomik krizin etkilediği ve onunla baş etmeye çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ünlü yönetmen Ken Loach bu kez karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeye çabalayan bir aile üzerinden krizin gündelik hayatı nasıl etkilediğini inceliyor.
39. The Vast of Night
Yönetmen: Andrew Patterson
Bir santral operatörüyle radyo programcısına odaklanan filmin hikayesi geleceği sonsuza dek değişmesine neden olabilecek tuhaf bir frekansın keşfedilmesiyle şekilleniyor.
38. Fourteen
Yönetmen: Dan Sallitt
Film, çok uzun süre teşhisi konmamış bir bir akıl hastalığından ve uyuşturucu bağımlılığından mustarip Jo'nun hikayesini anlatıyor.
37. Borat Subsequent Movie
Yönetmen: Jason Woliner
Sacha Baron Cohen'in yarattığı, politik açıdan iğneleyici maceralarıyla tanınan Borat karakteri artık tanınan bir gazetecidir ve film karakterin bu tanınmışlığın getirdiği yeni duruma ayak uydurarak çalışmasını ekranlara getiriyor.
36. City Hall
Yönetmen: Frederick Wiseman
Film, ırksal adalet, iklim krizi, ekonomik eşitsizlik gibi sosyal konuların etrafında şekillenen tartışmaların yaşandığı Boston şehir yönetimine odaklanıyor. Belgeselde, bir dizi eşitlikçi politikanın uygulanması için yapılan çalışmalara yer veriliyor.
35. Mangrove
Yönetmen: Steve McQueen
Film, 1970'te Mangrove Restoranı'nı hedef alan aktivistlerin protestosunu ve davasını konu ediniyor.
34. Druk (Another Round)
Yönetmen: Thomas Vinterberg
Ünlü Hollywood yıldızı Mads Mikkelsen'in başrolünde yer aldığı film alkole sığınarak zihinlerini açabileceklerini düşünen işleri daha da sarpa sardıran bir arkadaş grubuna odaklanıyor.
33. Shirley
Yönetmen: Josephine Decker
2020'nin dikkat çeken filmlerinden biri olan Shirley, ünlü korku yazarı Shirley Jackson ve eşi Stanley Hyman'in başından geçenleri konu alıyor.
32. Wolfwalkers
Yönetmen: Tomm Moore ve Ross Stewart
Apple TV+'ın orijinal yapımı olan film batıl inançların hüküm sürdüğü bir dönemde son kurt sürüsünü yok etmeye çıkan Robyn Goodfellowe'ın hikayesine odaklanıyor. Robyn çıktığı macerada hem yasak toprakları hem de geceleri kurtlara dönüştüğü rivayet edilen bir kabileyi keşfeder.
31. Palm Springs
Yönetmen: Max Barbakow
Film bir düğünü günü sürekli yaşadıkları bir döngüye sıkışan Nyles ve Sarah'ın başından geçen maceralar etrafında şekilleniyor.
30. Bloody Nose, Empty Pockets
Yönetmen: Bill ve Turner Ross
2016'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinin yarattığı atmosferde, Las Vegas'ta bir barın kapanmadan önceki son gecesinde yaşananları anlatıyor.
29. Possessor
Yönetmen: Brandon Cronenberg
Son yılların en rahatsız edici filmlerinden biri olarak değerlendirilen Possessor, başkalarının vücutlarında yaşamak için beyin implant teknolojisini kullanan bir ajanın hikayesini anlatıyor. Film Tasya Vos karakterinin başından geçenleri ve bu olayların yavaş yavaş kişiliğini değiştirmesini inceliyor.
28. News of the World
Yönetmen: Paul Greengrass
Tom Hanks ve Helena Zengel'i bir araya getiren film, esasen Paulette Jiles'in aynı isimli romanından beyazperdeye aktarılan bir uyarlama. Film kimsesiz kalan bir kızı, hayatta kalan son yakınlarının yanına götürmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.
27. Ammonite
Yönetmen: Francis Lee
Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ı bir araya getiren film Mary'nib beklenmedik bir teklif almasının ardından Charlotte'la bir tesadüf eseri tanışmasını ve aralarında oluşan bağı konu alıyor.
26. The Whistlers
Yönetmen: Corneliu Porumboiu
Film uyuşturucu kaçakçılarının kapana kıstırdığı bir polis memurunun bir adanın sakinlerinin kullandığı gizemli ıslık dilini öğrenerek, bir mafya üyesinin kurtarılması planına odaklanıyor.
25. The Invisible Man
Yönetmen: Leigh Whannell
Zengin ve akıllı bir bilim insanı olan sevgilisinin hem fiziksel hem de psikolojik şiddetine maruz kalan Cecilia Kass'ın hikayesine odaklanan film, karakterin akıl sağlığını korumaya çalışarak bu girdaptan kurtulma çabasını anlatıyor.
24. Soul
Yönetmen: Pete Docter
Bir müzik öğretmeni olan ve jazz piyanisti olma hayali kuran Joe Gardner'ın hikayesine odaklanan dikkat çeken animasyon karakterin sokakta gezinirken kanalizasyona düşmesinin ardından kendisini içinde bulduğu yeni dünyayı işliyor.
23. David Byrne's “American Utopia”
Yönetmen: Spike Lee
Film, Talking Heads grubunun kurucularından biri olan David Byrne'ın American Utopia albümündeki şarkıları ve Talking Head şarkılarını harmanlayarak sahneye koyduğu bir Broadway oyunu.
22. The Assistant
Yönetmen: Kitty Green
Hayallerindeki işte asistan olarak çalışmaya başlayan Jane'i konu alan film karakterin günlük rutinlerini sürdürürken bulunduğu konumu tehdit eden bir istismara tanıklık etmesini anlatıyor.
21. The Trial of the Chicago 7
Yönetmen: Aaron Sorkin
Film, Vietnam Savaşı'nın durdurulmasına yönelik mücadele veren 7 kişinin 1969'da yargılandığı duruşmayı konu alıyor.
20. The Sound of Metal
Yönetmen: Darius Marder
Sevgilisiyle birlikte iyi bir metal müzik kariyeri yapmak isteyen bir müzisyeni konu alan yapım, karakterin işitme yetisini aniden kaybetmesinin ardından başından geçenleri anlatılıyor.
19. The Nest
Yönetmen: Sean Durkin
Başrollerinde Jude Law ve Carrie Coon'un olduğu film evli bir çiftin birbirlerine karşı oynadığı akıl oyunlarını ele alıyor.
18. Vitalina Verela
Yönetmen: Pedro Costa
Film, Lizbon'a çalışmak için gittikten sonra 25 yıl boyunca eşini göremeyen Vitalina'nın eşinin ölüm haberini almasından sonra onun, kendisi yokken hayatını nasıl sürdürdüğünü anlamaya çalışmasını işliyor.
17. One Night in Miami
Yönetmen: Regina King
Film, Cassius Clay'in 1964'te dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmasına rağmen ırk ayrımcılığı yüzünden zaferini diğer sporculardan ayrı kutlamak zorunda kalmasını ve ardından yaşananları konu alıyor. Clay kutlamayı Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown'la birlikte Miami'nin siyahi mahallelerinden birinde yapıyor ve ekip ırkçılık karşıtı mücadeleyi masaya yatırıyor.
16. Collective
Yönetmen: Alexander Nanau
Belgesel, siyasetçilerin zenginleşmesini ve yurttaşlarını ölmesine neden olan büyük bir sağlık skandalını ortaya çalışan Rumen gazetesi Gazeta Sporturilor'daki araştırma ekibinin başından geçenleri konu alıyor.
15. Kajjillionaire
Yönetmen: Miranda July
Westworld dizisindeki performansıyla tanınan Evan Rachel Wood'un başrolünde olduğu film Old Dolio isimli karakteri konu alıyor. Film, karakterin soygun ekibine dışardan birinin eklenmesinin ardından Dolio'nun hayatının alt üst olmasını anlatıyor.
14. Promising Young Woman
Yönetmen: Emerald Fennell
Film, gelecek vadeden ancak yaşadığı trajik olayın ardından hayatı tepetaklak olan Carey Mulligan'ın canlandırdığı Cassie'nin başından geçenleri konu alıyor.
13. Minari
Yönetmen: Lee Isaac Chung
Kırsal bir bölgeye taşınarak kendilerine yeni bir hayat kuran bir ailenin yaşadıklarını işleyen film aile içi dinamikleri ve karakterlerin birbirleri arasındaki ilişkileri konu alıyor.
12. Dick Johnson is Dead
Yönetmen: Kristen Johnson
Belgesel film, yönetmen koltuğunda oturan Kristen Johnson'ın 86 yaşındaki babasının ölümünü engelleyerek bir şekilde sonsuza kadar yaşamasına dair kurduğu fantezileri konu alıyor. Babasının ölümünü yaratıcı ve komik biçimlerde ekrana taşıyan Johnson kaçınılmaz sona kendisini hazırlıyor.
11. Mank
Yönetmen: David Fincher
Ünlü yönetmen Fincher'ın son filmi sinema tarihinin köşe taşlarından Citizen Kane filminin senaristlerinden biri olan Herman Mankiewicz'in hikayesini işliyor.
10. Bacurau
Yönetmen: Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles
Film, Teresa karakterinin büyükannesinin cenazesi için gittiği Brezilya'da bulunan bir kasaba olan Bacurau'nun pek çok sorununun olduğunu fark eder. Tuhaf olayların yaşandığı kasabada art arda ölümler yaşanmaya başlar.
9. Martin Eden
Yönetmen: Pietro Marcello
Genç bir denizcinin hayatına odaklanan film hayatın kendisine çıkardığı engellerin üstesinden gelmeye çalışırken yazar olma hayalini de gerçekleştirmek için verdiği çabayı konu alıyor.
8. Da 5 Bloods
Yönetmen: Spike Lee
Film, Vietnam Savaşı'nda büyük kayıplar veren ve kendilerini yeniden bulmak için vahşi hayata dönen dört Amerikalı gazinin başından geçenleri anlatıyor.
7. Time
Yönetmen: Garrett Bradley
Belgesel bir kadının hapisteki kocasını kurtarmak için verdiği 21 yıllık mücadeleyi konu alıyor.
6. Beanpole
Yönetmen: Kantemir Balagov
Film, II. Dünya Savaşı'nın hayatlarını alt üst ettiği iki kadının her şeyi sıfırdan kurma hikayesini anlatıyor.
5. I'm Thinking of Ending Things
Yönetmen: Charlie Kaufman
Ian Reid'in aynı isimli romanından uyarlanan film uzun bir yolculuğa çıkan Jake ve sevgilisinin başından geçenleri ve ikili arasındaki gerilimli ilişkiyi konu alıyor.
4. Lovers Rock
Yönetmen: Steve McQueen
Film, bir blues partisinde tanışan ve birbirlerine aşık olan genç bir çiftin hikayesini anlatıyor.
3. First Cow
Yönetmen: Kelly Reichardt
İşlerinde başarılı olmak için ümitlerini bir ineğe bağlayan iki adamın hikayesini anlatan film John Magaro, Orion Lee, Toby Jones gibi isimleri bir araya getiriyor.
2. Never Rarely Sometimes Always
Yönetmen: Eliza Hittman
Yılın en konuşulan yapımlarından biri olan film hamile olduğunu öğrendikten sonra hayatı allak bullak olan Autumn'ın kuzeni Skylar'la atıldığı macerayı anlatır.
1. Nomadland
Yönetmen: Chloe Zhao
2008 krizinin hayatını etkilediği 60 yaşında bir kadını konu alan film karakterin Kuzey Amerika'nın batısında karavanıyla yaşamaya başladığı göçebe hayatını anlatıyor.
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