230'dan fazla film eleştirmeni değerlendirdi: 2020'nin en iyi 50 filmi

07 Ocak 2021 Perşembe, 10:57

Ödül sezonu her yıl New York Film Eleştirmenleri Derneği (NYFCC) ve Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği (LAFCA) gibi eleştirmen gruplarının yılın en iyi filmleri ve performanslarını notlandırmasıyla başlıyor.

Bu sezon da NYFCC En İyi Film unvanını Kelly Reichardt'ın "First Cow" filmine verirken, LAFCA Steve McQueen'in "Small Axe" isimli antoloji projesini bu unvana değer görerek herkesi şaşırttı.

Sinema endüstrisi açısından hayli zorlu bir yıl geçmesine rağmen yıl boyunca epey film kendinden söz ettirmeyi başardı. Independent Türkçe'nin aktardığına göre, IndieWire 230'dan fazla film eleştirmenin yorumlarını derleyerek bu filmler arasından 2020'nin en iyilerini listeledi.

İşte liste:

50. The Painter and the Thief

Yönetmen: Benjamin Ree

Bir ressam ve hırsızın arasında kurulan ilişkiyi konu alan film, sanat galerisinden resimlerinin çalınmasının ardından yaşanan olaylarla birlikte hırsız ve sanatçıyı mahkemede karşı karşıya getiriyor.

49. His House

Yönetmen: Remi Weekes

Film, Güney Sudan'dan savaşın bütün bir hayatı yerle bir etmesinin ardından kaçan mülteci bir çiftin başından geçenlere odaklanıyor. Küçük bir kasabaya yerleşerek kendilerine sil baştan bir hayat kurmaya çalışan çiftin karşılaştığı yeni gerçeklik filmin odağında yer alıyor.

48. Tenet

Yönetmen: Christopher Nolan

2020'nin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Tenet, dünyayı karşı karşıya olduğu tehlikeden kurtarmaya çalışan karakterin, farklı zaman çizgilerinin iç içe geçtiği bir düzlemde karşılaştığı olayları ve mücadelesini konu alıyor.

47. Emma

Yönetmen: Autumn de Wilde

Anna Taylor-Joy'un performansıyla dikkat çeken film, varlıklı, akıllı ve başkalarının aşk hayatına burnunu sokmayı seven Emma Woodhouse'un hikayesini konu alıyor.

46. Let Them All Talk

Yönetmen: Steven Soderbergh

Odakta ünlü yıldız Meryl Streep'in canlandırdığı Alice Hughes karakterinin olduğu film esasen bir yolculuk hikayesi. Ünlü bir yazarın kendisiyle yüzleştiği ve yer yer gerilim dozunun arttığı film, hem Soderbergh hem de Streep'in isimlerinin ağırlığı nedeniyle 2020'nin en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyordu.

45. The Young Ahmed

Yönetmen: Jean-Pierre ve Luc Dardenne

Film, kendisini farklı etkilerin kıskacında bulan genç Ahmed'in öğretmenini öldürmeye karar vermesini ve öldürme hırsını dizginleyip dizginleyememe geriliminin yarattığı olayları konu alıyor.

44. Ma Rainey's Black Bottom

Yönetmen: George C. Wolfe

2020'de hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in hayranlarına onu bir kez daha izleme fırsatı sunan film, “Blues'un Annesi” diye tanınan Ma Rainey'in albüm çıkarma hazırlığıyla birlikte yapımcısıyla ve menajeriyle yaşadığı gerilimi konu alıyor.

43. On the Rocks

Yönetmen: Sofia Coppola

Bill Murray ve Rashida Jones'u bir araya getiren film kendisini aldattığını düşünen eşini, tam bir playboy olan babasıyla takip etmeye başlayarak maceraya atılan genç bir kadının başından geçenleri anlatıyor.

42. Undine

Yönetmen: Christian Petzold

Adını mitolojik bir su perisinden alan Undine'in (Paula Beer) öyküsü, onu başka bir kadın yüzünden terk eden sevgilisini öldürmeye yazgılı biçimde zorlanmasına karşı çıkmasını konu alıyor. Undine'in kendisini kaptırdığı efsaneye göre karakter kendisini aldatan adamı öldürmeli ve onu çağıran sulara geri dönmelidir.

41. She Dies Tomorrow

Yönetmen: Amy Seimetz

Film, ölüm sanrılarının ele geçirdiği Kate Lyn Sheil'i ve bu sanrının yavaş yavaş onun etrafındakileri de ele geçirmesini işliyor.

40. Sorry We Missed You

Yönetmen: Ken Loach

Filmi 2008'de yaşanan ekonomik krizin etkilediği ve onunla baş etmeye çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ünlü yönetmen Ken Loach bu kez karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeye çabalayan bir aile üzerinden krizin gündelik hayatı nasıl etkilediğini inceliyor.

39. The Vast of Night

Yönetmen: Andrew Patterson

Bir santral operatörüyle radyo programcısına odaklanan filmin hikayesi geleceği sonsuza dek değişmesine neden olabilecek tuhaf bir frekansın keşfedilmesiyle şekilleniyor.

38. Fourteen

Yönetmen: Dan Sallitt

Film, çok uzun süre teşhisi konmamış bir bir akıl hastalığından ve uyuşturucu bağımlılığından mustarip Jo'nun hikayesini anlatıyor.

37. Borat Subsequent Movie

Yönetmen: Jason Woliner

Sacha Baron Cohen'in yarattığı, politik açıdan iğneleyici maceralarıyla tanınan Borat karakteri artık tanınan bir gazetecidir ve film karakterin bu tanınmışlığın getirdiği yeni duruma ayak uydurarak çalışmasını ekranlara getiriyor.

36. City Hall

Yönetmen: Frederick Wiseman

Film, ırksal adalet, iklim krizi, ekonomik eşitsizlik gibi sosyal konuların etrafında şekillenen tartışmaların yaşandığı Boston şehir yönetimine odaklanıyor. Belgeselde, bir dizi eşitlikçi politikanın uygulanması için yapılan çalışmalara yer veriliyor.

35. Mangrove

Yönetmen: Steve McQueen

Film, 1970'te Mangrove Restoranı'nı hedef alan aktivistlerin protestosunu ve davasını konu ediniyor.

34. Druk (Another Round)

Yönetmen: Thomas Vinterberg

Ünlü Hollywood yıldızı Mads Mikkelsen'in başrolünde yer aldığı film alkole sığınarak zihinlerini açabileceklerini düşünen işleri daha da sarpa sardıran bir arkadaş grubuna odaklanıyor.

33. Shirley

Yönetmen: Josephine Decker

2020'nin dikkat çeken filmlerinden biri olan Shirley, ünlü korku yazarı Shirley Jackson ve eşi Stanley Hyman'in başından geçenleri konu alıyor.

32. Wolfwalkers

Yönetmen: Tomm Moore ve Ross Stewart

Apple TV+'ın orijinal yapımı olan film batıl inançların hüküm sürdüğü bir dönemde son kurt sürüsünü yok etmeye çıkan Robyn Goodfellowe'ın hikayesine odaklanıyor. Robyn çıktığı macerada hem yasak toprakları hem de geceleri kurtlara dönüştüğü rivayet edilen bir kabileyi keşfeder.

31. Palm Springs

Yönetmen: Max Barbakow

Film bir düğünü günü sürekli yaşadıkları bir döngüye sıkışan Nyles ve Sarah'ın başından geçen maceralar etrafında şekilleniyor.

30. Bloody Nose, Empty Pockets

Yönetmen: Bill ve Turner Ross

2016'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinin yarattığı atmosferde, Las Vegas'ta bir barın kapanmadan önceki son gecesinde yaşananları anlatıyor.

29. Possessor

Yönetmen: Brandon Cronenberg

Son yılların en rahatsız edici filmlerinden biri olarak değerlendirilen Possessor, başkalarının vücutlarında yaşamak için beyin implant teknolojisini kullanan bir ajanın hikayesini anlatıyor. Film Tasya Vos karakterinin başından geçenleri ve bu olayların yavaş yavaş kişiliğini değiştirmesini inceliyor.

28. News of the World

Yönetmen: Paul Greengrass

Tom Hanks ve Helena Zengel'i bir araya getiren film, esasen Paulette Jiles'in aynı isimli romanından beyazperdeye aktarılan bir uyarlama. Film kimsesiz kalan bir kızı, hayatta kalan son yakınlarının yanına götürmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.

27. Ammonite

Yönetmen: Francis Lee

Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ı bir araya getiren film Mary'nib beklenmedik bir teklif almasının ardından Charlotte'la bir tesadüf eseri tanışmasını ve aralarında oluşan bağı konu alıyor.

26. The Whistlers

Yönetmen: Corneliu Porumboiu

Film uyuşturucu kaçakçılarının kapana kıstırdığı bir polis memurunun bir adanın sakinlerinin kullandığı gizemli ıslık dilini öğrenerek, bir mafya üyesinin kurtarılması planına odaklanıyor.

25. The Invisible Man

Yönetmen: Leigh Whannell

Zengin ve akıllı bir bilim insanı olan sevgilisinin hem fiziksel hem de psikolojik şiddetine maruz kalan Cecilia Kass'ın hikayesine odaklanan film, karakterin akıl sağlığını korumaya çalışarak bu girdaptan kurtulma çabasını anlatıyor.

24. Soul

Yönetmen: Pete Docter

Bir müzik öğretmeni olan ve jazz piyanisti olma hayali kuran Joe Gardner'ın hikayesine odaklanan dikkat çeken animasyon karakterin sokakta gezinirken kanalizasyona düşmesinin ardından kendisini içinde bulduğu yeni dünyayı işliyor.

23. David Byrne's “American Utopia”

Yönetmen: Spike Lee

Film, Talking Heads grubunun kurucularından biri olan David Byrne'ın American Utopia albümündeki şarkıları ve Talking Head şarkılarını harmanlayarak sahneye koyduğu bir Broadway oyunu.

22. The Assistant

Yönetmen: Kitty Green

Hayallerindeki işte asistan olarak çalışmaya başlayan Jane'i konu alan film karakterin günlük rutinlerini sürdürürken bulunduğu konumu tehdit eden bir istismara tanıklık etmesini anlatıyor.

21. The Trial of the Chicago 7

Yönetmen: Aaron Sorkin

Film, Vietnam Savaşı'nın durdurulmasına yönelik mücadele veren 7 kişinin 1969'da yargılandığı duruşmayı konu alıyor.

20. The Sound of Metal

Yönetmen: Darius Marder

Sevgilisiyle birlikte iyi bir metal müzik kariyeri yapmak isteyen bir müzisyeni konu alan yapım, karakterin işitme yetisini aniden kaybetmesinin ardından başından geçenleri anlatılıyor.

19. The Nest

Yönetmen: Sean Durkin

Başrollerinde Jude Law ve Carrie Coon'un olduğu film evli bir çiftin birbirlerine karşı oynadığı akıl oyunlarını ele alıyor.

18. Vitalina Verela

Yönetmen: Pedro Costa

Film, Lizbon'a çalışmak için gittikten sonra 25 yıl boyunca eşini göremeyen Vitalina'nın eşinin ölüm haberini almasından sonra onun, kendisi yokken hayatını nasıl sürdürdüğünü anlamaya çalışmasını işliyor.

17. One Night in Miami

Yönetmen: Regina King

Film, Cassius Clay'in 1964'te dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmasına rağmen ırk ayrımcılığı yüzünden zaferini diğer sporculardan ayrı kutlamak zorunda kalmasını ve ardından yaşananları konu alıyor. Clay kutlamayı Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown'la birlikte Miami'nin siyahi mahallelerinden birinde yapıyor ve ekip ırkçılık karşıtı mücadeleyi masaya yatırıyor.

16. Collective

Yönetmen: Alexander Nanau

Belgesel, siyasetçilerin zenginleşmesini ve yurttaşlarını ölmesine neden olan büyük bir sağlık skandalını ortaya çalışan Rumen gazetesi Gazeta Sporturilor'daki araştırma ekibinin başından geçenleri konu alıyor.

15. Kajjillionaire

Yönetmen: Miranda July

Westworld dizisindeki performansıyla tanınan Evan Rachel Wood'un başrolünde olduğu film Old Dolio isimli karakteri konu alıyor. Film, karakterin soygun ekibine dışardan birinin eklenmesinin ardından Dolio'nun hayatının alt üst olmasını anlatıyor.

14. Promising Young Woman

Yönetmen: Emerald Fennell

Film, gelecek vadeden ancak yaşadığı trajik olayın ardından hayatı tepetaklak olan Carey Mulligan'ın canlandırdığı Cassie'nin başından geçenleri konu alıyor.

13. Minari

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Kırsal bir bölgeye taşınarak kendilerine yeni bir hayat kuran bir ailenin yaşadıklarını işleyen film aile içi dinamikleri ve karakterlerin birbirleri arasındaki ilişkileri konu alıyor.

12. Dick Johnson is Dead

Yönetmen: Kristen Johnson

Belgesel film, yönetmen koltuğunda oturan Kristen Johnson'ın 86 yaşındaki babasının ölümünü engelleyerek bir şekilde sonsuza kadar yaşamasına dair kurduğu fantezileri konu alıyor. Babasının ölümünü yaratıcı ve komik biçimlerde ekrana taşıyan Johnson kaçınılmaz sona kendisini hazırlıyor.

11. Mank

Yönetmen: David Fincher

Ünlü yönetmen Fincher'ın son filmi sinema tarihinin köşe taşlarından Citizen Kane filminin senaristlerinden biri olan Herman Mankiewicz'in hikayesini işliyor.

10. Bacurau

Yönetmen: Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles

Film, Teresa karakterinin büyükannesinin cenazesi için gittiği Brezilya'da bulunan bir kasaba olan Bacurau'nun pek çok sorununun olduğunu fark eder. Tuhaf olayların yaşandığı kasabada art arda ölümler yaşanmaya başlar.

9. Martin Eden

Yönetmen: Pietro Marcello

Genç bir denizcinin hayatına odaklanan film hayatın kendisine çıkardığı engellerin üstesinden gelmeye çalışırken yazar olma hayalini de gerçekleştirmek için verdiği çabayı konu alıyor.

8. Da 5 Bloods

Yönetmen: Spike Lee

Film, Vietnam Savaşı'nda büyük kayıplar veren ve kendilerini yeniden bulmak için vahşi hayata dönen dört Amerikalı gazinin başından geçenleri anlatıyor.

7. Time

Yönetmen: Garrett Bradley

Belgesel bir kadının hapisteki kocasını kurtarmak için verdiği 21 yıllık mücadeleyi konu alıyor.

6. Beanpole

Yönetmen: Kantemir Balagov

Film, II. Dünya Savaşı'nın hayatlarını alt üst ettiği iki kadının her şeyi sıfırdan kurma hikayesini anlatıyor.

5. I'm Thinking of Ending Things

Yönetmen: Charlie Kaufman

Ian Reid'in aynı isimli romanından uyarlanan film uzun bir yolculuğa çıkan Jake ve sevgilisinin başından geçenleri ve ikili arasındaki gerilimli ilişkiyi konu alıyor.

4. Lovers Rock

Yönetmen: Steve McQueen

Film, bir blues partisinde tanışan ve birbirlerine aşık olan genç bir çiftin hikayesini anlatıyor.

3. First Cow

Yönetmen: Kelly Reichardt

İşlerinde başarılı olmak için ümitlerini bir ineğe bağlayan iki adamın hikayesini anlatan film John Magaro, Orion Lee, Toby Jones gibi isimleri bir araya getiriyor.

2. Never Rarely Sometimes Always

Yönetmen: Eliza Hittman

Yılın en konuşulan yapımlarından biri olan film hamile olduğunu öğrendikten sonra hayatı allak bullak olan Autumn'ın kuzeni Skylar'la atıldığı macerayı anlatır.

1. Nomadland

Yönetmen: Chloe Zhao

2008 krizinin hayatını etkilediği 60 yaşında bir kadını konu alan film karakterin Kuzey Amerika'nın batısında karavanıyla yaşamaya başladığı göçebe hayatını anlatıyor.