24 Ocak Çarşamba İZMİR KONAK elektrik kesintisi: KONAK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 01:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 01:54

İZMİR KONAK ilçesinde 24 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KONAK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KONAK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-24 2024-01-24 00:00:00.000-2024-01-24 06:00:00.000 saatleri arasında KONAK; ANAFARTALAR CD., MİLLİ KÜTÜPHANE CD., ANAFARTALAR CD., MİLLİ KÜTÜPHANE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 00:00:00.000-2024-01-24 06:00:00.000 saatleri arasında KONAK MH.; 846. SK., 846. SK., 848. SK., 846. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında 1. KADRİYE MH.; 607. SK., 628. SK., 701. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 733. SK., 738. SK., 739. SK., 692. SK., 693. SK., 695. SK., 696. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE; 607. SK., 631. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-24 2024-01-24 10:00:00.000-2024-01-24 16:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE MH.; 628. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır