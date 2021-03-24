'24 saatte 138 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti'

24 Mart 2021 Çarşamba, 07:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart tarihine ait Türkiye'deki korona virüs hasta ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 26 bin 182 yeni hasta tespit edildi, 138 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti.