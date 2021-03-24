'24 saatte 138 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüste son durumu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 07:59
'24 saatte 138 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti'
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart tarihine ait Türkiye'deki korona virüs hasta ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 26 bin 182  yeni hasta tespit edildi, 138 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler