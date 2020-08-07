24 yıllık doktordan Koca'ya tepki: "Dikkat etsin herkes, sinsi bir siyaset bu"
24 yıldır doktor olan Koçyıldırım, Fahrettin Koca'nın her durumda kahramanlık hikayeleri çıkarıp risk algınısı değiştirdiğini ifade ederek, "Dikkat etsin herkes, sinsi bir siyaset bu" dedi.
Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ergin Koçyıldırım, Fahrettin Koca'nın paylaştığı, "Yaşayanlardan uyarılar" şeklindeki hikayeleri eleştirdi.
Başından beri koronavirüs verilerinin tam ve şeffaf paylaşılmadığını ifade eden Koçyıldırım, "Her durumdan kahramanlık hikâyesi çıkarıp halkın risk algısını değiştirdiniz. Dikkat etsin herkes, sinsi bir siyaset bu" sözleriyle Sağlık Bakanı Koca'nın salgın dönemindeki politikalarını eleştirdi.
Koca'nın "Yaşayanlardan Uyarılar" paylaşımını alınttılayan Dr. Ergin Koçyıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"24 yıllık hekimim. Yemin ederek başladığımız mesleğimiz için halkın sağlığı her şeyden önce gelir. Başından beri verileri tam, şeffaf paylaşmadınız. Her durumdan kahramanlık hikâyesi çıkarıp halkın risk algısını değiştirdiniz. Dikkat etsin herkes, sinsi bir siyaset bu.
Ergin K."
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