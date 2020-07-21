249 ülkede aynı anda yayında

Rapçi Doruk Sülkü'nün '45 Derece' adını verdiği single dinleyicilerin beğenisine sunuldu

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2020 Salı, 22:29
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Genç sanatçı Doruk Sülkü, ‘45 Derece’ ismini verdiği rap single’ıyla yayında. 249 ülkede, 17 platformda Mina Production etiketiyle yayınlanan single, şimdiden büyük ilgi topladı. 

Geliştirdiği ‘Yapay Zeka’ ile sosyal medya yönetiminde çığır açan Mina Production, dijitalde ilk kez şarkı dağıtım işine girdi.

Mina Production'ın sahibi Batuhan Özkardeşler’in de ilk prodüktörlük deneyimi olan '45 Derece’ adlı rap teklisi yayına girdiği 17 platformda dikkat çekmeyi başardı.



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