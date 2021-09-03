24’üncü Altın Güvercin Beste Yarışması başlıyor

03 Eylül 2021 Cuma, 06:34

Türkiye’nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını bu yıl prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması koordinatörü Ali Rıza Türker yapacak. Jüride ise Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan ve Vedat Sakman yer alacak. 12 kişilik büyük jüri, 12 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da ön jüri tarafından belirlenen 10 finalisti canlı olarak dinleyerek değerlendirmede bulunacak.

Yarışmada dijital oylamanın sonuçları da finalde kazananın belirlenmesinde tamamlayıcı rol oynayacak. Birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek.

6 Eylül tarihinde Kervansaray’da gerçekleşecek bir gala etkinliği ile başlayacak olan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Altın Güvercin belgeseli ilk kez seyirciyle buluşacak. Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in kendine has üslubuyla seslendirdiği ve Altın Güvercin’in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 8 Eylül’de gerçekleşecek. Yarışma kapsamında 11 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık sahne alacak. Yarışmanın büyük final gecesinde ise Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru sahne alacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen’in yapacağı gecede, geleneksel onur ödülü Nükhet Duru’ya verilecek.

6 yıllık bir aranın ardından Altın Güvercin Beste Yarışması’nı hayata geçirdiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası olarak kentimizle özdeşleşmiş, marka değeri yüksek bir organizasyon olan Altın Güvercin’i bu yıl 24’üncü kez kanatlandıracak olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Düzenlendiği yıllar boyunca Kuşadası’nın tanıtımına büyük katkı yapmasının yanı sıra Türk pop müzik tarihi içinde özel bir yere sahip olan Altın Güvercin Beste Yarışması’nı günümüz koşullarına uyarlayarak yaşatma konusunda kararlıyız. Büyük final gecesinde eserlerini halkın ve jürinin huzurunda seslendirecek olan finalistlerimize şimdiden başarılar diliyorum.”