25 ilçede 160 bin çocuğa süt ulaştı

28 Ağustos 2020 Cuma, 08:13

1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan Süt Kuzusu projesine eylülden itibaren Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahalleleri de dâhil edilecek. 2020 yılı itibariyle süt dağıttığı çocuk sayısını 19 ilçede 153 bin 500’e çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylül ayından sonra 25 ilçede yaklaşık 160 binden fazla çocuğa ulaşmış olacak.

Daha sağlıklı nesiller için projeyi adım adım büyüttüklerini söyleyen İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Seçim döneminde Süt Kuzusu projesini merkez ilçeler dışında çeperlere de yayacağımızı ve süt aldığımız kooperatif sayısını artırarak daha çok üreticiyi destekleyeceğimizi söylemiştik. Kısa zamanda projenin dağıtım alanını 19 ilçeye çıkardık. Şimdi 25 ilçede çocuklara süt dağıtacağız. 2019 yılından beri süt alımı yaptığımız kooperatif sayısı da arttı. Üreticimiz mutlu, çocuklarımız sağlıklı olsun diye projeyi büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu