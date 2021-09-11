11 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla festivalin 25. edisyonu, yeni bir normal arayışındaki dünyaya tiyatronun gözünden bakan pek çoğu yeni yapımla hem tiyatro dünyasına hem de tiyatroseverlere nefes aldırmak üzere yola çıktı.

Festivalin onur ödülleri, bu yıl gazetemiz yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ile İtalyan yönetmen Pippo Delbono’ya sunulacak. Pippo Delbono, ödülünü 4 Kasım’da Zorlu PSM’de ENKA Vakfı desteğiyle sahnelenecek “Neşe” oyununun ardından alacak.

Festival, bu yıl fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, “kulak tiyatrosu”ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak.

FESTİVAL MEKÂNLARI

Festivale konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye’den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM’de fiziksel olarak Covid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

Yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak.

Festivalin çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Festivalimizin tanıtımlarında göreceğiniz ‘bu zamanda tiyatro’ sloganı, tüm dünyanın altüst olduğu bu dönemde tiyatronun bizi nasıl birleştirdiğini, nasıl değiştirdiğini; bize nasıl nefes aldırdığını hatırlatıyor. 20 Kasım’a dek devam edecek festivalimizin, tiyatronun verdiği bu olumlu hisleri tekrar yaşamamıza vesile olurken, pandemiden olumsuz etkilenen tiyatro sahnemizin yeniden güç kazanmasına da destek olacağını ümit ediyorum” dedi.

14 OYUN İLK KEZ SAHNEDE

Toplantıda festivalin programını açıklayan İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise “Festival programını hem fiziksel hem de çevrimiçi tiyatro, dans, performans gösterilerinin yer aldığı karma bir kurgu ile hazırladık. Geçtiğimiz festivalde edindiğimiz deneyim, bu yılın programını hazırlarken bize yol gösterdi. 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programında yurtdışından 3’ü fiziksel, biri ekran gösterimi ve 7’si çevrimiçi olmak üzere 11 yapım yer alıyor. Yerli yapımlar ise ağırlıklı olarak fiziksel mekânlarda sahnelenecek. 11’i fiziksel, 3’ü çevrimiçi olmak üzere 14 yerli yapım da ilk kez seyircimizle buluşacak. Her festivalde olduğu gibi bu yıl da öğrenme ve gelişme programında çeşitli konuların ele alındığı paneller, okuma tiyatroları ve atölyeler de yer alıyor. Festival programında öne çıkan üç bölüm söz konusu: Hollanda seçkisi, Bu İşte Bir Kadın Var ve Golden Mask İstanbul’da - Çevrimiçi. Sahnelerde oyun izlemeyi çok özledik. Bu zorlu zamanda tiyatronun nefes aldıracağına inancımız çok güçlü. Umudumuz ise bu zorlu süreci göğüslememizde en önemli desteğimiz” diye konuştu.

FESTİVAL ‘TOZ’ İLE BAŞLIYOR

Festival, bu yıl Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Hira Tekindor’un yönettiği, Zerrin Tekindor’un rol aldığı “Toz” adlı oyunla 22 Ekim’de açılıyor. Oyun, başkarakter Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin 1960’lardan bugüne uzanan hikâyesini anlatarak bütün karakterleri konu alıyor.