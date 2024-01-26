26 Ocak Cuma DÜZCE GÜMÜŞOVA elektrik kesintisi: GÜMÜŞOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜMÜŞOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜMÜŞOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÜMÜŞOVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SELAMLAR mahallelerinde 706. SK., BAGDAT, BAGDAT1, GÜMÜŞOVA CUMAYERİ DEVLET HASTA, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.