26 Ocak Cuma İZMİR BERGAMA elektrik kesintisi: BERGAMA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:12

İZMİR BERGAMA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BERGAMA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BERGAMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-26 2024-01-26 09:00:00.000-2024-01-26 15:00:00.000 saatleri arasında SEKLİK; SEKLİK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır