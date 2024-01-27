27 Ocak Cumartesi DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PAŞALAR mahallelerinde KALKIN, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., GÖDE SK., HÜSEYİN YANMAZ CD., KAYA, KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., NEHIR, NEHİR SK., ÖZGE SK., SARICA, SARICA SK., SOĞUK PINAR CD., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, MÜCAVIR, N KENDISI mahallelerinde 126, 5 NOLU, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.