27 Ocak Cumartesi DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:39

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY mahallelerinde 101 CD., 114 SK., 118, 300 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde KONURALP TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEZARLIK, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 103 SK., 106, 111 SK., 113 SK., 200 CD., 201 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 903. SK., 904., 904. SK., 905. SK., 906. SK., 907. SK., 908., 908. SK., 951., 979., 980., ÇİFTLİK SK., GENÇ, GENÇ SK., MEYDANLAR, MEYDANLAR SK., MUTLU SK., NEZIH TÜTÜNCÜOGLU, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 10:45-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1001. SK., 1007. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018., 1018. SK., 1058., 990. SK., 994., 994. SK., ESKİ BAĞDAT CD., KADIRGA SK., PARK İÇİ YOLU, SAHIN, ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1152. SK., 1154., 1154. SK., 1156. SK., D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, HALİL ÜSTÜNEL SK., KIRKLAR SK., KURS, KURS SK., PALAS, PALAS SK., SAKA, SAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKPINAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 4750. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4771. SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 4752. SK., 4769. SK., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5143., 5143. SK., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5150. SK., 5151. SK., 5152., 5154. SK., 5163. SK., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, N KENDISI, YEŞİLÇAM, YEŞİLÇAM MÜCAVİR-YEŞİLÇAM mahallelerinde 11020., 120., 9204., 9211, 9211., 9237., 9251., 9252., AKSU SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, MERKEZ YEŞİLÇAM KÖY SOKAĞI, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU, MUNCURLU ŞAPSI SK., YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMAMÜSTÜ mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, HACIMUSTAFADÜZÜ, KOCAYAYLA, SAMANDERE, SINEKLI, TÜTÜNLÜK, YANIK mahallelerinde BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, hacımustafadüzü, KOCAYAYLA, SAMANDERE KÖYÜ YOLU, SINEKLI, TÜTÜNLÜK, YANIK, YANIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 21:30-23:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2557., 2603. SK., 2613. SK., 2615. SK., 2665. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101, 102 CD., 103, 105 SK., 108 SK., 207, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.