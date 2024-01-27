27 Ocak Cumartesi MANİSA ALAŞEHİR elektrik kesintisi: ALAŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 02:34

Güncelleme: 27.01.2024 - 02:34

MANİSA ALAŞEHİR ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALAŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALAŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ; , DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ113, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ160, İSİMSİZ36, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında AKKEÇİLİ MH.; ESKİ İZMİR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında BEŞEYLÜL; , ATATÜRK, BAHÇELER BAŞI, BEŞ EYLÜL, CUMHURİYET, FEVZİ PAŞA, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, KALE ARKASI, KURTULUŞ, KUYUCAK SK., KUYUCAK SOKAK, MEKTEP, MİLLİ EGEMENLİK, MİLLİ EGEMENLİK 2 NOLU, REDDİ İLHAK CD., SAKARYA, SEKİNE EVREN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY; , HACIBEY KÜME EVLERİ SOK., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında ERENKÖY MH.; EREN KÖY YOLU, ESKİ İZMİR YOLU, HACIBEYMAGH.ZEYTİNÇAY KÜME EVLER, ZEYTIÇAY KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , SALKIM, CEVİZLİ, İSİMSİZ11, İSİMSİZ112, İSİMSİZ12, İSİMSİZ133, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ60, KOCATEPE, METEHAN, ZİYA GÖKALP 1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; ALAŞEHİR, ATATÜRK, ATATÜRK 3 NOLU, ATATÜRK 4 NOLU, AZİZİYE, CİHANGİR, ÇİÇEKÇİLER, D.D.Y ANBAR ÜSTÜ, DEDE KORKUT, DİKİLİTAŞ, DİKMEN SK., ERGENEKON CD., ESKİ İZMİR, FATİH, İLKAY, KAVAKLIDERE, KIZIL ELMA, KÖROĞLU, MELTEM, METİN, MOHAÇ SK., NERGİZ SK., ÖZGÜR SK., ŞAHİN SK., TURGUT REİS CD., ULUBATLI HASAN CD., ÜLKER, ÜLKER 1 NOLU, ZİYA GÖKALP 2 NOLU, ZÜBEYDE HANIM SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında HACIBEY; , ORUÇ REİS, ALİ AKGÜN, ESKİ İZMİR, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ46, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, KURUDERE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında HACIBEY MH.; 1. ÇK., ASENA SK., BAĞARASI SK., BAKÜ SK., CAMİ SK., CEVİZLİ, CEVİZLİ SK., CEVİZLİ SOK., ESKİ HAPİSHANE ARKASI, ESKİ HAPİSHANE ARKASI SK., ESKİ İZMİR YOLU 1. SK., FERAH SK., GÜVEN SK., HACIBEY KÖY YOLU, İZMİR YOLU 2. SK., İZMİR YOLU ÜSTÜ 2 SK., KAVAKLIDERE, KURUDERE SOK., MUSTAFA PEHLİVANOĞLU CD., OSMANİYE, PATİKA, ÜZÜMLÜ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON; , AKKEÇİLİ CADDESİ, ÇAMLI, DENİZLİ YOLU, İSİMSİZ134, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ149, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ170, İSİMSİZ173, İSİMSİZ177, İSİMSİZ50, TURHAN ALAKENT elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında İSTASYON MH.; ADNAN MENDERES, AKGÜL SK., AKKEÇİLİ, CEM SULTAN SK., D. D. GEÇİT SK., D. D. YOLALTI SK., DENİZLİ YOLU, E. SALİHLİ YOLU, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GAZİ, GAZİ 1 NOLU, GAZİ 2 NOLU, GAZİ 3 NOLU, GAZİ 4 NOLU, GELİBOLU, GÜMÜŞ, HOCA AHMET YESEVİ CD., HÜNKAR, KAHRAMANLAR, KAMİLBEY, KIRMIZIGÜL, MORGÜL, NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., OSMANLILAR, SANCAK SK., SARIGÜL, SERİNYAYLA SK., ŞEHİTLER SK., ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR, VATAN, YAYLA SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , İSİMSİZ34, İZMİR, SÜLEYMAN DEMİREL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; BİLGE KAĞAN SK., HALİDE EDİP, NAMIK KEMAL, NENEHATUN, ÖZMEN, ÖZMEN ALTI, ZAFER, ZEKİ ÜNGÖR elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAKARYA; SÜMER ORAL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında SAKARYA MH.; ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; , BEŞ EYLÜL, CUMHURİYET, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, ZİYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP 2 NOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 01:00:00.000-2024-01-27 02:00:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; ATATÜRK, ATATÜRK 1 NOLU, CEVDET KAYA ÇIKMAZI, CİHANGİR, ESKİ İZMİR, KAVAKLIDERE, KEBAN, KURTULUŞ, KUVAİ-MİLLİYE, OSMAN AKCA, SÜMER ORAL, ULUBATLI HASAN CD., ZİYA GÖKALP 1. SK., ZİYA GÖKALP 2.SK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BAHÇELİKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında BELENYAKA; İSİMSİZ268, İSİMSİZ269, İSİMSİZ270, İSİMSİZ271 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında DELEMENLER; , CAMİ, DELEMENLER İÇ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ180, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ19, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ210, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ260, İSİMSİZ261, İSİMSİZ263, İSİMSİZ264, İSİMSİZ265, İSİMSİZ266, İSİMSİZ267, İSİMSİZ268, İSİMSİZ269, İSİMSİZ27, İSİMSİZ271, İSİMSİZ272, İSİMSİZ273, İSİMSİZ276, İSİMSİZ278, İSİMSİZ279, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ6, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, ORTAHAN SOK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında DELEMENLER MH.; CAMLICA SOK., DELEMENLER ORTAHAN SK, DENİZLİ ÖDEMİŞ YOLU, DENİZLİ SALİHLİ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MAHMUTLAR SOK., ORTAHAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GİRELLİ; , GİRELLİ SOK, GİRELLİ SOK., İSİMSİZ10, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ108, İSİMSİZ109, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111, İSİMSİZ112, İSİMSİZ113, İSİMSİZ114, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ141, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ157, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ16, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ164, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ7, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GİRELLİ MH.; AYDINÇEŞME, DENİZLİ ÖDEMİŞ YOLU, GİRELLİ, GİRELLİ KÖYÜ YOLU, GİRELLİ YOLU, PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında GÜLENYAKA; DEĞİRMENDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ190, İSİMSİZ2, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ5, İSİMSİZ52, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında HACIALİLER; , CAMİ, GÜZELBAHÇE SK, HACIALİLER, HACIALİLER KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ27, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ59, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında HACIALİLER MH.; DELEMENLER İÇ YOLU, ORTAHAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında SUBAŞI; , EŞME YOLU, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ55, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, SUBAŞI, SUBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, SUBAŞI SOK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLÜ; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, SUBAŞI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLÜ MH.; ÜZÜMLÜ SOK. elektrik kesintisi yaşancaktır