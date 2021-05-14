29 suç kaydı olan şüpheli, traktör hırsızlığında tutuklandı
Kırşehir'de çaldıkları traktörü Adana'da satmaya çalışan 2 kişiden, 'hırsızlık' suçundan 29 suç kaydı olan A.K., mahkemece tutuklandı. R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 4 Mayıs'ta, Kırşehir'deki Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah traktörünün çalındığını, kardeşi M.S.'nin otomobilinin lastiklerine de bıçakla hasar verildiğini fark eden F.S., polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda mobese kayıtlarını izleyen ekipler, çalınan traktörün, Adana'ya götürüldüğünü belirledi. Kırşehir ve Adana emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerinin A.K. ve R.T. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, traktörü Adana’da satmak isterken, polis ekiplerince yakalandı.
Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve 'hırsızlık' suçundan 29 suç kaydı olan A.K., tutuklandı, R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Traktör ise sahibine teslim edildi.
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