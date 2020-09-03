2'si yaşı küçük 17 kişi: 'Terör propagandası' iddiasıyla gözaltına alındılar
Sancaktepe'de "terör örgütü propagandası yaptıkları" öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Sancaktepe'de "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 2'si yaşı küçük 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların üst aramasında "örgütsel pankart ve meşale" ele geçirildiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 kişi serbest bırakıldı. 15 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
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