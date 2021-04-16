3 bin 100 kişiye sıcak yemek yardımı

16 Nisan 2021 Cuma, 15:37

Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü günlük sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında da artarak devam ediyor.

Beylikdüzü’nde yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle çalışarak ilçede sosyo-ekonomik zorluk yaşayan ailelere gıda, süt, bebek bezi yardımlarının sürdüğünü anlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zengin ve sağlıklı menülerin, hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle hazırlanarak mahalle muhtarlıkları, sosyal medya araçları ve kuruma gelen talepler doğrultusunda belirlenen vatandaşlara ulaştırıldığını belirten müdürlük yetkilileri, Ramazan ayı boyunca aşevi hizmetiyle de her gün 3 bin 100 kişilik sıcak yemek hizmeti sağlandığının bilgisini paylaştı.

EVDE KARANTİNA ALTINDA OLAN AİLELERİMİZ VAR



Sıcak yemek hizmetini özellikle covid-19 hastası, kimsesi olmayan ve yardıma muhtaç kişilere ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Mehmet Murat Çalık, “İlçemizde yaşlı, dezavantajlı ve covid-19 sonucu evde karantina altında olan ailelerimiz var.

Bizler aşevimizde hazırlanan yemekleri koronavirüs salgınından dolayı evde karantina altında olan komşularımız başta olmak üzere belirlenen ailelere ulaştırıyoruz. Ramazan bereketini her mahallemize, Beylikdüzü’nün tamamına yaymaya gayret ediyoruz” diye konuştu.