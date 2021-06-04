3 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süreleri uzatıldı
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 3 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süreleri 2026'ya kadar uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süreleri 8 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.
Kararın, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.
Video Haberler
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
En Çok Okunan Haberler
- A101'de dikkat çeken reklam
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı
- MHP'liler destek verince, AKP'liler salonu terk etti
- Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirdi
- Soylu'nun aradığı savcı
- Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?
- Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
- Peker sorusuna dikkat çeken yanıt
- Kulenin restoranı Erdoğan'a yakın isme verildi