3 gol atan Galatasaraylı Kerem, topu evine götürdü!

18 Nisan 2021 Pazar, 08:59

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 ile geçti. Sarı - kırmızılıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaptığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kerem maç topunu hakemden rica ederken, başta teknik direktör Fatih Terim'e imzalattı. Kerem topu uçakla İstanbul'a getirip evine götürdü.

'UMARIM DAHA NİCE GOLLER ATARIM'

Sergilediği performansı hakkında konuşan Aktürkoğlu, 3 gol attığı karşılaşmanın topunu saklayacağını söyledi ve "Benim için çok duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük iyi reaksiyon gösterdik. Bireysel performans futbolcuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Güzel futbol oynayarak kazanmak güzel oldu. Benim için de 3 gol atmak güzeldi. Süper Lig'deki ilk hattrickim oldu. O topu hayatım boyunca saklayacağım. Umarım daha nice goller atarım'' dedi.