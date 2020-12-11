3 hakem koronravirüs!

TFF, üç hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA
11 Aralık 2020 Cuma, 14:15
3 hakem koronravirüs!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan 3 hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.


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