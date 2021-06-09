3 ilde organize suç örgütlerine operasyon

Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli yakalandı

(DHA)
09 Haziran 2021 Çarşamba, 10:57
3 ilde organize suç örgütlerine operasyon
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