3 ilde organize suç örgütlerine operasyon
Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli yakalandı
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