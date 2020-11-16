3 sağlıkçı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 18:45

Sivas’ta görev yapan Eczacı Bekir Mutlu, Urla ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil ve Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi, verem savaş dispanseri çalışanı Sururi Coşkun bugün Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas’ta görev yapan Eczacı Bekir Mutlu’yu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.

İzmir Tabip Odası da "Ölüyoruz, Yönetemiyorsunuz" ifadesiyle İzmir'in Urla ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü resmi twitter adresinden yapılan açıklamada da "İl Sağlık Müdürlüğümüz personellerinden Şef Sururi Çoşkun tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir...Sağlık Camiamızın Başı Sağ Olsun" denildi.