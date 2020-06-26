3 Türk denizci özgür

26 Haziran 2020 Cuma, 09:13

İzmir’den tekne ile dünya turuna çıktıktan sonra Eritre’de gözaltında alınan ve 57 gündür haber alınamayan 3 Türk denizci Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü serbest bırakıldı. Denizcilerin 1ay içerisinde tekne ile İzmir’e gelmesi bekleniyor.

Eşinin serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Selim Ekmekçioğlu’nun eşi Şeyda Ekmekçioğu, “Hayatından endişe ediyorduk. Günlerdir haber alamadığımız için tedirgin olduk. Şükür seslerini duyduk” dedi. Gözaltında tutuldukları sırada zaman zaman aç kaldıklarını belirten Ekmekçioğlu, “O bölgenin şartları zaten kötü. Bizimkiler zaman zaman aç kalmış ama işkence veya bir baskıya maruz kalmamış. Neden esir tutulduklarını sormalarına rağmen bir türlü öğrenememişler. Sağlıkları çok iyi. Önemli olan kurtulmaları. Nasıl ve neden gözaltında kaldılar ve nasıl serbest bırakıldılar bunu bilmiyoruz. Tekneleri arızalı olduğu için şimdi beklemedeler.

1 ay içerisinde İzmir’e gelmelerini bekliyoruz” dedi. Ekmekçioğlu, haber yaparak seslerini duyuran Cumhuriyet gazetesine de teşekkür etti.