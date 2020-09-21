3 uzaklaştırmaya 4 bıçak darbesi

21 Eylül 2020 Pazartesi, 12:58

Esengül Yener, evli olduğu süre boyunca şiddet gördüğünü anlatarak, “Boşandıktan sonra tehditleri başladı. Defalarca karakola gittim 8 şikayetime karşı 3 kez uzaklaştırma alabildim. Son olarak bu ayın 18’inde polise gidip tehdit mesajını gösterdim. Uzaklaştırma aldım” dedi.

18 Eylül sabahı her zamanki saatinden bir saat önce işe gittiğini kaydeden Esengül Yener, “Hastanede çalışırken geldi. Önce omuzuma bıçağı sapladı. Kendimi çekince 2 tane de koluma sapladı. Tekme atınca bacağımdan bıçakladı. Toplam 4 yerimden bıçakladı. Kargaşa olunca o arada kaçtı” diye konuştu. Evde tedavi görmeye başladığını anlatan Esengül Yener, “Ağabeyi bana haber gönderdi. ‘Sakinleşsin onu ben teslim edeceğim’ demiş. Teslim olmasını bekliyoruz. Nerede saklandığını bilmiyoruz” dedi.

“EMİNE BULUT GİBİ ÖLSEYDİM HERKES BENDEN HABERDAR OLACAKTI”

Esengül Yener, yetkililere seslenerek “Ben artık bir çözüm bulamıyorum. Binlerce insanın içinde 45 saniyede 4 bıçak darbesi aldım. O korkusuz. Ne devletten ne karakoldan korkuyor. Önceki tehditlerinde bana koruma vermeleri gerekiyordu. Ben eğer Emine Bulut gibi ölseydim herkes benden haberdar olacaktı. Öldükten sonra mi sesimi duyacaklar? 4 çocuğuma bakıyorum. Nafaka almıyorum askeri ücrete çalışıyorum. Devletten yardım almıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Ama bu adam buna bile izin vermiyor. Sadece güvende olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



