3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı
İstanbul'da yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak sakinleştirmek istediğini öne süren baba tutuklandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, bir sürücünün seyir halindeki araçtan küçük çocuğu sarkıtmasına ilişkin çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden sürücünün kimliğini tespit etti.
Polis, şüpheli M.Ö'yü aynı gün yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini anlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- Günübirlik tekne turu battı
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- BBP'li yöneticiye ters kelepçeyle gözaltı
- Bakan bıraktı, ücretsiz kebap dağıttılar
- Kanada'da ısı kubbesi felaketi: Bir köyü haritadan sildi
- Peker'den takipçilerine isyan