30 Ağustos Merkezefendi'de coşkuyla kutlanacak!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:24

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe sınırları içerisinde bulunan sokaklar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleniyor. 30 Ağustos Pazar günü Bando Takımı, mahallelerde marşlar ve şarkılar eşliğinde Merkezefendililere bayram coşkusunu yaşatacak. Aynı gün saat 20.00’de Merkezefendi Müzik Topluluğu’nun Merkezefendi Kültür Merkezi’nde seyircisiz vereceği konser, Merkezefendi TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Konser yaklaşık iki saat sürecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ konulu resim yarışmasının ve Pandemi nedeniyle ertelenen ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ konulu resim yarışmasının ödül töreni de 28 Ağustos Cuma günü(Yarın) saat 17.00’de düzenlenecek. Resimler bir hafta süreyle Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

ZAFERİN EZGİLERİ KONSERİ

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlandıklarını söyledi.

Başkan Doğan, “Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Bu büyük zaferin 98.yıldönümünü ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlanıyoruz. İlk önce bando takımımız, belirlenen mahallelerde hemşerilerimize marşlar ve şarkılarla bayram coşkusunu yaşatacak, sonra Merkezefendi Müzik Topluluğumuz canlı yayında konser verecek. Pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimiz ile hemşerilerimiz bayram coşkusunu yaşayacak” dedi.