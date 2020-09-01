30 Ağustos’a 'korona var' diye katılmayan AKP'liler tam kadro açılışta

01 Eylül 2020 Salı, 08:12

27 Ağustos günü Balıkesir'in Sakarya mahallesinde bir ilköğretim okulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AKP Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik, Mustafa Canbey ve Belgin Uygur katıldı. Ayrıca AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da törende yerini aldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin de Balıkesir'e yapılan hizmete CHP adına destek verdi. Tören sırasında salgına rağmen tüm katılımcıların birbirlerine sıkı sıkıya temas içinde görüntü vermesi dikkat çekti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bu törenden sadece 3 gün sonra Balıkesir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı için tören düzenledi. Törende Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan protokol gereği en önde yerini aldı. 3 gün önce seçmenin karşısında bir anlamda boy gösteren AKP'nin 5 Balıkesir milletvekili ile Balıkesir il yöneticilerinden ise tek bir katılım dahi olmadı.

Törende CHP Milletvekili Fikret Şahin ile MHP İl Başkanı Gökay Yüksel hazır bulundu. Millitvekili Şahin, “3 gün önce Covid yok da Zafer Bayramı kutlamalarında mı Covid var? Ülkemiz bu samimiyetsiz uygulamaları hak etmiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılmayan Balıkesir'in 5 Ak Partili Vekili, Kuva-yi Milliye şehitlerinin ruhlarını sızlatmışlardır” dedi.