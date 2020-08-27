30 Ağustos’u yok sayan TRT'ye CHP'li Tanal'dan tepki
TRT Haber kanalında ‘Türklerin Zafer Ayı’ başlığında gösterilen zaferlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yer almaması tepki çekti. CHP İstanbul Milletvekili Av.Mahmut Tanal, “TRT tarafsızlığını yitirmiştir” dedi.
Salgın bahane edilerek etkinlikleri yasaklanan ve günlerdir tartışılan 30 Ağustos Zafer Bayramı henüz gündemdeyken bir skanda da TRT Haber’den geldi.
TRT Haber kanalında ‘Türklerin Zafer Ayı’ başlığında Malazgirt Zaferi, Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad’ın Fethi gösterilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yer verilmedi. CHP İstanbul Milletvekili Av.Mahmut Tanal sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi.
Vekil Tanal şunları söyledi:
“30 Ağustos zafer bayramını TRT es geçiyor. Faturada kesilen zorunlu TRT payı iptal edilmeli. TRT tarafsızlığını yitirmiştir.”
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