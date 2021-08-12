335 milyonluk Sürat Kargo satışı için harekete geçildi

12 Ağustos 2021 Perşembe, 16:09

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalede Sürat Kargo’nun 335 milyon 500 bin liraya satılarak kamunun zarara uğratıldığını savunarak suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Halil İbrahim Bacacı, TMSF Kurulu Başkanı ve Yetkilileri hakkında, “Bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Nüfuz Ticareti” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“ARAŞTIRMAYA VE SORUŞTURMAYA MUHTAÇTIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Sürat Kargo’nun kârının son iki yılda yaklaşık 188 Milyon Türk Lirası olduğuna, kendi sektöründe üçüncü büyük şirket olduğuna ve değerinin ise 2 Milyar Türk Lirasına yakın olduğuna dikkat çekildi. Dilekçenin devamında “Değerinin olması gereken rakamın çok çok altında gösterilerek satılması, araştırmaya ve soruşturmaya muhtaç olduğunun göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Sürat Kargo’yu TMSF’den satın alan Port Kargo’nun sahibi Halil İbrahim Bacacı’nın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğu hatırlatıldı.

“BU İHALE HUKUKA AYKIRIDIR”

Dilekçede, TMSF’nin bir kamu kuruluşu olduğuna dikkat çekildi. TMSF’nin yetkileri, görevleri, söz konusu satış ve ihale usullerinin yasalarla belirlendiğine vurgu yapıldı. İhalenin yasaya aykırı olduğunu belirtilen dilekçede, “Ülke gündemini, cayır cayır yanan ormanların oluşturduğu günlerde, adeta yangından mal kaçırırcasına yapılan ihale sonucu, kamuyu 1 Milyar Türk Lirasından fazla zarara uğratan bu ihaleyi hukuka aykırı biçimde yapanlar ve hukuka aykırı biçimde ihaleyi alanlar hakkında Türk Ceza Kanunu maddelerinden soruşturma başlatılmalıdır” denildi.

Dilekçede, yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“CUMHURİYET SAVCILARININ BU SORUYU SORMALARINI İSTİYORUZ”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan açıklama yaptı. Erkan şu ifadelere yer verdi:

"Neden 2 milyar TL değerinde bir şirket 335 milyon TL’ye satılır? Cumhuriyet Savcılarına sadece bu soruyu sormalarını istiyoruz. Bu soruyu sorduklarında ve diğer vurgunlarda da sadece bu soruyu sorarlarsa bu vurgun düzeninin üzerine gidilecektir. Bu vurgun düzeni artık AKP’nin vurgun, soygun, kamu mallarını yok ettiği, yerle bir ettiği bu düzende artık bunların hesabı sorulmak zorundadır. Biz yine görevimizi yaptık Halkın Kurtuluş Partisi olarak, suç duyurumuzu verdik. Kamu malının ve kamu hakkının peşinde olmaya devam edeceğiz, kamuyu soyup soğana çevirenlere, kamuyu zarara uğratanlara ve bunu bile isteye yapanlara karşı mücadelemiz sürecek. Peşlerini bırakmayacağız, kamu mallarını yok ettiler ama biz yakalarında olmaya devam edeceğiz."