35 ünlüden ABD Başkanı Joe Biden’a mektup
İklim Zirvesi öncesi Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix'in de aralarında bulunduğu 35 sanatçı ve oyuncu, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazdı.
Aralarında DiCaprio, Fonda ve Phoenix’in de olduğu 35 sanatçı, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro dahil 40 civarında devlet veya hükümet liderinin 22-23 Nisan’da bir araya geleceği iklim temalı çevrim içi Liderler Zirvesi öncesinde Biden yönetimine mektup yazdı.
Mektupta, ABD’nin Bolsonaro ile yapacağı muhtemel bir iklim anlaşmasından endişe duyan Brezilya halkı ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten sanatçılar, Biden yönetimini "Brezilya halkının sesini duymaya ve bu ülke ile herhangi bir anlaşma yapmamaya" çağırdı.
"BOLSONARO İLE ANLAŞMA ÇÖZÜM DEĞİL"
Mektupta "Amazon'a, iklimimize ve insan haklarına yönelik tehditlere ilişkin alınması gereken acil önlemler konusunda endişelerinizi paylaşıyoruz. Ancak Bolsonaro ile bir anlaşma çözüm değil." ifadesini kullanan ünlüler, Bolsonaro'yu insan haklarını ihlal etmek ve ülkedeki ormanlara zarar vermekle itham etti.
BOLSONARO, DI CAPRIO'YU SUÇLAMIŞTI
Bolsonaro, Di Caprio'nun, Amazon bölgesinde çıkan yangınlardan kısmen sorumlu olduğunu iddia ettiği kar amacı gütmeyen örgütlere fon sağladığını savunarak, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u yakmak için para veren." ifadesini kullanmıştı. Leonardo Di Caprio, "Desteğe layık olmalarına rağmen hedef örgütlere fon sağlamadık. Yeri doldurulamaz bu ekosistemlerin geleceği tehlikede ve onları koruyan örgütlerle beraber olmaktan onur duyuyorum " diye yanıt vermişti.
Video Haberler
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
- Dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin TL ceza uygulanacak
- İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın
- Hastaneye yetişedi, benzin istasyonunda doğum yaptı
- Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- İşte ekrana geri dönme şartları
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var