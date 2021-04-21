35 ünlüden ABD Başkanı Joe Biden’a mektup

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:06

Aralarında DiCaprio, Fonda ve Phoenix’in de olduğu 35 sanatçı, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro dahil 40 civarında devlet veya hükümet liderinin 22-23 Nisan’da bir araya geleceği iklim temalı çevrim içi Liderler Zirvesi öncesinde Biden yönetimine mektup yazdı.

Mektupta, ABD’nin Bolsonaro ile yapacağı muhtemel bir iklim anlaşmasından endişe duyan Brezilya halkı ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten sanatçılar, Biden yönetimini "Brezilya halkının sesini duymaya ve bu ülke ile herhangi bir anlaşma yapmamaya" çağırdı.

"BOLSONARO İLE ANLAŞMA ÇÖZÜM DEĞİL"

Mektupta "Amazon'a, iklimimize ve insan haklarına yönelik tehditlere ilişkin alınması gereken acil önlemler konusunda endişelerinizi paylaşıyoruz. Ancak Bolsonaro ile bir anlaşma çözüm değil." ifadesini kullanan ünlüler, Bolsonaro'yu insan haklarını ihlal etmek ve ülkedeki ormanlara zarar vermekle itham etti.

BOLSONARO, DI CAPRIO'YU SUÇLAMIŞTI

Bolsonaro, Di Caprio'nun, Amazon bölgesinde çıkan yangınlardan kısmen sorumlu olduğunu iddia ettiği kar amacı gütmeyen örgütlere fon sağladığını savunarak, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u yakmak için para veren." ifadesini kullanmıştı. Leonardo Di Caprio, "Desteğe layık olmalarına rağmen hedef örgütlere fon sağlamadık. Yeri doldurulamaz bu ekosistemlerin geleceği tehlikede ve onları koruyan örgütlerle beraber olmaktan onur duyuyorum " diye yanıt vermişti.