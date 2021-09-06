39 yıldır komada bulunan Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Jean-Pierre Adams hayatını kaybetti
39 yıldır komada bulunan Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams hayata veda etti. Adams, 17 Mart 1982'de ameliyat sırasında yapılan hatalı tıbbi müdahale sonucu komaya girmişti.
Fransa Milli Futbol Takımı'nın ve Paris Saint-Germain'in (PSG) eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 39 yıldır komada bulunan Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, tedavi gördüğü Nimes Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kulüp, futbolcunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Öte yandan, Nice Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Jean-Pierre Adams'ın ailesinin ve yakınlarının acısına ortak olunduğu ifade edilirken, eski oyuncuları Adams için 19 Eylül'de oynanacak Nice-Monaco karşılaşması öncesinde anma töreni düzenleneceği belirtildi.
Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Jean-Pierre Adams, profesyonel futbol kariyerine 1970'te Nimes ekibinde başladı.
Jean-Pierre Adams, 1973-1977 yıllarında Nice ve 1977-1979 yıllarında PSG'de oynadı.
22 kez Fransa Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Jean-Pierre Adams, 17 Mart 1982'de ameliyat sırasında yapılan hatalı tıbbi müdahale sonucu komaya girmişti.
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