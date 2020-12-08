4 aslan koronavirüse yakalandı, uzmanlar araştırmaya başladı
İspanya’nın Barselona kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki 4 aslanın koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi. Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.
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