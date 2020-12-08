4 aslan koronavirüse yakalandı, uzmanlar araştırmaya başladı

08 Aralık 2020 Salı, 21:34

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi. Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.