4 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönüyor!

24 Temmuz 2020 Cuma, 13:08

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül, yeniden Fenerbahçe’ye dönmek için hazırlanıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Çarşamba günü katıldığı bir programda “Gökhan, Caner ve Dorukhan’ın kalmasını istiyorum ancak benim bütçemle oynayacaklar. Oynamak zorunda değiller” demesi üzerine yıldız futbolcu Fenerbahçe ile söz kesti. Gökhan’ın, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile Arnavutköy’de bir araya gelip yeni sezon için anlaşmaya vardıkları öğrenildi.

4 YIL SONRA YENİDEN

2015-2016 sezonu sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyip Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli sağ bek o dönem Fenerbahçe taraftarından büyüp tepki görmüştü. Gökhan'ın gidişinden sonra sağ bek mevkisini bir türlü dolduramayan Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül ile bir süredir ilgilendiği biliniyordu. Gökhan Gönül'ün de futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediği öğrenildi.

GÖZLER CANER ERKİN’DE

Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye geri dönüşünün ardından gözler Caner Erkin’e çevrildi. Menajeri Batur Altıparmak’ın 23 Haziran’da TRT Spor’a yaptığı “Caner, Beşiktaş’ın gelecek planlamasında gözükmüyor. Bu yüzden Caner’in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik” açıklamasının ardından Caner’in Beşiktaş’tan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 31 yaşındaki yıldız sol beke Fenerbahçe’nin ilgisinin yanı sıra Fatih Terim’in de Caner’i istediği biliniyor.