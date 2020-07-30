460 gün ceza aldı, özel izinle finali izledi! Murat Sancak, tribünde!

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor’u karşı karşıya getiren TFF 1. Lig Play-Off Finali’ni Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak özel izinle tribünden takip etti.

İHA
30 Temmuz 2020 Perşembe, 21:43
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Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor’u karşı karşıya getiren TFF 1. Lig Play-Off Finali’ni Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak özel izinle tribünden takip etti..
TFF 1. Lig’de Hatayspor ve Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e çıkacak olan son takım bu akşam Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele sonrasında belli olacak. Bu önemli karşılaşmayı 460 gün hak mahrumiyeti olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF’nin özel izniyle tribündeki yerini aldı.


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