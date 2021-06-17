5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı
Konya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün 'TSK'daki yapılanması'nda askeri personelden, sabit hattan sözde 'mahrem hizmetler ağabeyi-imamı' tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'ndaki askeri personelden, sabit hattan sözde 'mahrem hizmetler ağabeyi-imamı' tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf asker, 1’i ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel, 1'i istifa eden askeri personel ve 11’i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- 'Erdoğan ilk kez kaybetti'
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Zirve çatlak yarattı
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- Peker'den Azerbaycan mesajları
- AKP içerisinde büyük bir başkaldırı var
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle