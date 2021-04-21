5 ay bağırsağı dışarda yaşayan Emirhan bebek, sağlığına kavuştu
Denizli'de erken doğum nedeniyle 1 kilo 600 gram dünyaya gelen ve buna bağlı olarak ince bağırsağında delik olan 8 aylık Emirhan Koyuncu, ameliyat için 5 ay bağırsağı karnının dışında bekledi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Duygu Koyuncu, 11 Ağustos 2020 tarihinde Denizli'de Özel Sağlık Hastanesinde erken doğum sonucu 1 kilo 600 gram olarak ikiz bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan ikiz bebeklerden biri yaşamını yitirdi.
'Emirhan' ismi verilen bebek ise, yoğun bakıma alındı. Bir süre kuvözde kalan bebeğin ince bağırsağında delik olduğu tespit edildi. Erken doğuma bağlı olarak gelişen deliğin ameliyatla kapatılması için 'Emirhan' bebeğin kilo alması beklendi.
İlk yapılan ameliyatla ince bağırsağı karnının dışına alınan Emirhan bebek, sağlığına kavuşmak için ikinci ameliyatı bekledi. 5 ay boyunca bağırsağı dışarıda duran Emirhan bebek, 6 kiloya ulaşınca ameliyata karar verildi. Özel Sağlık Hastanesinde Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fahri Karaca tarafından yapılan ameliyatın ardından Emirhan bebek, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu eldi.
Opr. Dr. Fahri Karaca, Emirhan bebeğin erken doğuma bağlı olarak ince bağırsağında delik oluştuğunu belirtip, "Bebeğin ameliyat olabilmesi için kilo almasını bekledik. Kilo almasının ardından 5 ay sonra ameliyatını yaptık. Şimdi gayet sağlıklı çok iyi durumda ve takiplerini yapıyoruz" dedi. Anne Duygu Koyuncu ise bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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