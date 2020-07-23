5 bin 232 kişinin ölümünden sorumlu Nazi kampı gardiyanına 2 yıl hapis cezası

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:27

Bruno Dey, Ağustos 1944 ve Nisan 1945 tarihleri arasında, Nazi işgalindeki Polonya şehri Gdansk'ın 24 mil doğusunda bulunan Stutthof toplama kampında gardiyan olarak görev yaptı.

17 yaşındayken Nazi Almanya ordusunda yer alan ve SS olarak adlandırılan askeri birliklerde "Ölüm Başı" olarak çalışmıştı.



ÖLÜMLERİ KABUL ETTİ AMA DOĞRUDAN SORUMLU OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Hamburg’da görülen davada Dey, 5 bin 232 kişinin ölümünden sorumlu tutarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dey ise mahkeme süresince masum olduğunu iddia etti.

Dey kampta gardiyan olarak çalıştığını ancak cinayetlerden doğrudan sorumlu olmadığını ve kamptaki vahşetten haberdar olmadığını söyledi. Mahkemede özür dileyen Dey, “Böyle birşey asla bir daha olmamalı” dedi.



SS BİRLİKLERİ KİMLERDEN OLUŞUYORDU?



SS birlikleri, önceleri Hitler'in kişisel muhafızlığını yapmak üzere kurulan birliklerdi. İlk kurulduğunda, polis görevi yapan silahlı parti militanlarından oluşuyordu. 2'inci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası toplama kamplarını kurarak yönetimi SS birliklerine verildi.







