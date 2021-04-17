5 gollü müthiş maçta gülen Erzurumspor oldu!

17 Nisan 2021 Cumartesi, 15:27

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.

Erzurumspor'un ilk golünü 2. dakikada Emrah Başsan kaydetti. Denizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, 46. dakikada tam 37 metre uzaklıktan ve 64. dakikada köşeye düzgün bir vuruşla attığı gollerle Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.

Pes etmeyen Erzurumspor, Elbasan Rashani'nin 79 ve 86. dakikalardaki golleriyle Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Erzurumspor'daki ilk gollerini atan Elbasan Rashani, takıma kritik 3 puanı getiren isim oldu.

Yılmaz Vural yönetimindeki 4. maçında ilk galibiyetini, genelde ise ligde 9 hafta sonra kazanan Erzurumspor puanını 31'e yükseltti. 6 haftadır kazanamayan Denizlispor 26 puanda kaldı.

Süper Lig'de çarşamba günü Denizlispor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.