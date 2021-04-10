5 gollü müthiş maçta kazanan Göztepe oldu! | Hatayspor 2-3 Göztepe
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Hatayspor - Göztepe maçı futbol şölenine sahne oldu. 5 golün atıldığı mücadelede konuk ekip Göztepe sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe 3-2'lik skorla kazandı. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 30, 38 ve 78. dakikalarda Adis Jahovic kaydetti. Hatayspor'un golleri 64 ve 90'da Mame Diouf'tan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 49 puanda kalırken son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı. Göztepe 46 puana yükseldi ve 3 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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