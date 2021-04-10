5 setlik maçta Vakıf'ın dediği oldu

10 Nisan 2021 Cumartesi, 22:34

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

FENERBAHÇE OPET: Kelsey 17, Dicle, Vargas 23, Mihajlovic 9, Eda 12, Naz 4, Cansu (L), Busa, Beliz 6, Lila

VAKIFBANK: Kübra 10, Meliha 2, Haak 23, Michelle 14, Maja 3, Zehra 10, Ayça (L), Gabi 11, Gizem (L), Gözde, Cansu 1, Melis 1, Tuğba

SETLER: 16-25, 25-22, 25-18, 18-25, 10-15

SÜRE: 125 dakika (24, 30, 26, 28, 17)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet’i deplasmanda 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10’luk setlerle 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Sarı siyahlı ekip, serinin ikinci maçında 13 Nisan Salı günü VakıfBank Spor Sarayı’nda rakibini konuk edecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.